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Скончался главный художник Казанского театра им. Качалова Александр Патраков

6 ноября 2024 года на 77-м году жизни скончался главный художник Казанского русского драматического театра им. В. Качалова Александр Патраков. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Скончался главный художник Казанского театра им. Качалова Александр Патраков

Скончался главный художник Казанского театра им. Качалова Александр Патраков

Фото: Пресс-служба Казанского русского драматического театра им. В. Качалова

Скончался главный художник Казанского театра им. Качалова Александр Патраков

Фото: Пресс-служба Казанского русского драматического театра им. В. Качалова

«Жизнь Александра Патракова — это более 50 лет творчества, это 120 спектаклей по произведениям русской, мировой и современной драматургии, это почти десяток выставок, это сотни восторженных отзывов зрителей и высоких оценок авторитетнейших искусствоведов»,— говорится в сообщении пресс-службы театра.

Александр Патраков являлся лауреатом Государственной премии Татарстана им. Г. Тукая и заслуженным деятелем искусств России. Он работал в драматическом театре им. Качалова 30 лет. Александр Патраков участвовал в постановке спектаклей «Пиковая дама», «Скрипач на крыше», «Дядюшкин сон», «Вишневый сад», «Ревизор», «Гамлет» и др.

Диана Соловьёва

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