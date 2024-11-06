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Рейс из Казани в Оренбург перенаправлен на запасной аэродром в Бугульму

В Оренбурге из-за сильного снегопада и метели задержаны рейсы, включая рейс из Казани, перенаправленный на запасной аэродром в Бугульму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Снегопад, начавшийся 5 ноября, привел к задержкам и переносу рейсов. Согласно онлайн-табло, задержаны вылеты в Москву, Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород — всего более шести рейсов. Уральская транспортная прокуратура уточнила, что рейсы выполняют авиакомпании «Аэрофлот» и «ЮВТ Аэро», а задержки составляют от 6 до 16 часов.

Пассажиры задержанных рейсов обеспечены горячим питанием, прохладительными напитками и размещением в гостинице, сообщили в аэропорту. Представители Оренбургской транспортной прокуратуры контролируют ситуацию на месте.

Анар Зейналов

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