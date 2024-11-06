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Коммерсантъ FM
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Новак: инфляция в России по итогам года может составить 8%

Инфляция в России по итогам 2024 года ожидается на уровне 8% или немного ниже, заявил вице-премьер Александр Новак. Согласно последнему прогнозу ЦБ, годовая инфляция по итогам года будет находится в пределах 8–8,5%. В сентябре Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в текущем году с 5,1% до 7,3%.

Александр Новак

Александр Новак

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Александр Новак

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Сейчас идет замедление инфляции. Мы на конец октября видим, что уровень инфляции составил 8,5% (в годовом выражении.— "Ъ"). До конца года ожидаем также снижение до 8%, а может быть, несколько ниже 8%»,— сказал господин Новак на полях заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» (цитата по ТАСС).

Несмотря на некоторое замедление в конце третьего — начале четвертого кварталов, рост ВВП в текущем году ожидается на уровне 3,9%, отметил вице-премьер. Он указал, что по итогам девяти месяцев рост экономики составил 4%, что выше, чем за тот же период прошлого года. В октябре Банк России подтвердил свой прогноз роста ВПП нынешнем году в пределах 3,5-4%.

В конце октября Банк России поднял ключевую ставку до 21% годовых. Предыдущая рекордная ставка в 20% была установлена в феврале 2022 года. В том же месяце Международный валютный фонд повысил прогноз по росту ВВП России в текущем году на 0,4 процентного пункта — до 3,6%.

О динамике ВВП РФ — в публикации «Ъ» «Экономика России тормозит».

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