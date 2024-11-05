Экс-инженера УВЗ приговорили к 16 годам за передачу чертежей Украине

Свердловский областной суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима и штрафу 300 тыс. руб. бывшего инженера Уралвагонзавода (УВЗ) Данила Мухаметова, обвиняемого в государственной измене (ст. 275 УК РФ).

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По версии следствия, он совместно с супругой, бывшим оператором УВЗ Викторией Мухаметовой передал украинским спецслужбам чертежи со сведениями военно-технического характера за вознаграждение 100 тыс. руб. По данным «Ъ-Урал», на полученные деньги пара отправилась в путешествие в Сочи и приобрела проектор.

Данил Мухаметов признал вину частично. Сам он заявил, что мотивом преступления было «приостановить СВО».

Его супруга признала вину в полном объеме, заключила соглашение о сотрудничестве с прокуратурой и дала показания на мужа. В октябре Свердловский областной суд приговорил ее к 12 годам и 6 месяцам колонии общего режима со штрафом 300 тыс. руб. по ст. 275 УК РФ.

Напомним, супруги были задержаны в конце марта 2023 года. Изначально Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал их на 12 суток за «мелкое хулиганство» (ст. 20.1 КоАП). На выходе из спецприемника они были задержаны сотрудниками ФСБ уже за государственную измену (ст. 275 УК РФ), Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга принял решение об их аресте. Гособвинение запрашивало для Данила Мухаметова 17 лет колонии строгого режима и штраф 300 тыс. руб. по обвинению в госизмене.

Мария Шараева, Ирина Пичурина