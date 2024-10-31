Прокурор запросил 17 лет колонии экс-инженеру УВЗ за передачу чертежей Украине

Во время прений в Свердловском областном суде гособвинение запросило 17 лет колонии строгого режима и штраф 300 тыс. руб. бывшему инженеру Уралвагонзавода (УВЗ) Данилу Мухаметову, обвиняемому в государственной измене (ст. 275 УК РФ), сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По версии следствия, он вместе со своей супругой, бывшим оператором УВЗ Викторией Мухаметовой за вознаграждение в размере 100 тыс. руб. передал украинским спецслужбам чертежи военно-технического характера. Сведения могли быть использованы против российской армии в период проведения специальной военной операции (СВО). На допросе пара призналась, что на полученные деньги они планировали «просто жить».

Супруги были задержаны в конце марта 2023 года. Изначально Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал их на 12 суток за «мелкое хулиганство» (ст. 20.1 КоАП). На выходе из спецприемника они были задержаны сотрудниками ФСБ уже за государственную измену (ст. 275 УК РФ), Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга принял решение об их аресте.

В середине октября Свердловский областной суд приговорил Викторию Мухаметову к 12 годам и 6 месяцам колонии общего режима со штрафом 300 тыс. руб. Уголовные дела супругов оказались в разных производствах и рассматриваются по отдельности в связи с тем, что Виктория Мухаметова заключила досудебное соглашение о сотрудничестве и признала вину. Данил Мухаметов признал вину частично.

Оглашение приговора состоится 5 ноября.

Подробнее о деле – в материале «Ъ-Урал».

Мария Шараева