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Что ни тень, то открытие

Минтранс и регионы обсудят проблемы самозанятых таксистов

Общественный совет (ОС) при Минтрансе обсудит с региональными властями возможную корректировку резонансного отраслевого закона, который привел к уходу в теневой сектор части самозанятых водителей такси. Для этого ОС запрашивает у регионов сведения о реальных объемах перевозок. Но, несмотря на то что почти две трети субъектов зависят от самозанятых таксистов, сведений об оборотах этого рынка у их властей нет, что затруднит сбор таких данных.

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Общественный совет (ОС) при Минтрансе РФ 15 ноября проведет совещание с представителями региональных властей, посвященное регулированию рынка такси. Это указано в письме председателя ОС Татьяны Горовой (есть у “Ъ”), разосланном в середине октября региональным правительствам. В нем она просит предоставить для анализа данные по рынку легковых перевозок: число служб заказа такси, активных разрешений на работу, объем рынка легальных услуг и проч.

В ОС при Минтрансе подтвердили подлинность письма и планы по проведению совещания. В региональных министерствах транспорта Омской, Новосибирской, Челябинской и Нижегородской областей, а также Удмуртии, Бурятии и комитете по транспорту Петербурга обращение получили. В службе заказа такси «Максим», в свою очередь, сообщили, что региональные уполномоченные органы направляли им анкету.

Закон о такси (580-ФЗ) вступил в силу в сентябре 2023 года, после чего его требования не раз вызывали критику бизнеса.

Директор АНО «Цифровые платформы» по PR и GR Владислав Обушинский в числе проблем называет сокращение численности легальных таксистов из-за резкого роста требований к ним. Нормы предусматривают, в частности, ежедневные медицинские освидетельствования и технические осмотры для водителей, работающих по совместительству на личных автомобилях. Реакцией стала теневизация рынка. Аналитики «Прессиндекса» отмечали, что в Telegram зарегистрированы 234 группы и 29 чат-ботов для вызова такси, а во «ВКонтакте» — 3,8 тыс. профильных сообществ (см. “Ъ” от 30 сентября). В «Максиме» говорят, что некоторые каналы уже вводят комиссию для водителей. Чатами и группами пользуются более 10 млн человек, считают в АНО «Цифровые платформы».

Реагируя на осложняющуюся конъюнктуру, в Госдуме ранее уже предлагали скорректировать законодательство: упростить процесс проверки здоровья водителей и состояния машин, переложить часть ответственности на агрегаторов (см. “Ъ” от 4 октября). Но изменения пока не были внесены на рассмотрение.

Президент Объединения самозанятых России Игорь Жмакин предполагает, что без оценки рынка проанализировать текущую ситуацию регуляторам будет непросто. Но и посчитать его объемы в субъектах проблематично, считают в «ГТК-Холдинге» (управляет сетью автопарков). Директор управляющей организации такси «Максим» Максим Шушарин считает, достоверных данных о всем рынке легковых перевозок у региональных властей нет. Официальные же данные ОС, по его словам, и так может получить напрямую из ФГИС «Такси». В миндортрансе Удмуртии пояснили, что статистических данных по части вопросов действительно нет.

Согласно оценке «ГТК-Холдинга», в некоторых субъектах работа в такси обеспечивает дополнительный заработок для 70% водителей.

Господин Обушинский предполагает, что суммарно в регионах 2–2,5 млн шоферов, большинство из которых подрабатывают по совместительству на собственных машинах. Но фактически на рынке зарегистрированы 650 тыс. специалистов, у 21 тыс. из которых есть разрешения на работу в такси. Объем рынка такси в России в Общественном совете по развитию такси оценили в 1 трлн руб. в год. При этом, по мнению господина Обушинского, 57 субъектов напрямую зависят от самозанятых водителей.

Отток водителей такси в смежные отрасли усиливается

Руководитель Центра компетенций Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус обращает внимание на то, что законодательство о такси состоит не только из 580-ФЗ, а регулируется различными отраслями права. Требования к перевозкам, по его словам, сейчас устанавливают 11 федеральных министерств и ведомств, региональные власти, со своей стороны, лишь реализуют их.

Дарья Андрианова; корреспондентская сеть

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