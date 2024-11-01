РПЦ предложила обсудить запрет хиджабов «в спокойном режиме»

Запрет на ношение хиджабов, никабов и другой религиозной одежды нужно обсуждать с религиозными общинами, заявил замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Так он прокомментировал введенное на прошлой неделе ограничение на ношение хиджабов и никабов в школах Владимирской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

«Подобные инициативы нам необходимо обсуждать в спокойном режиме. Межрелигиозный мир для нашего общества — абсолютная ценность, при принятии таких решений необходимо находиться во взаимодействии со всеми религиозными общинами, общественными деятелями, представителями органов власти разных регионов»,— сказал журналистам господин Кипшидзе (цитата по ТАСС).

Он также напомнил, что традиция покрывать голову существует не только у мусульман, но и у христиан. «Это уже даже надрелигиозная традиция, я не вижу препятствий для того, чтобы кто-то покрыл голову без какого-то акцента, что это факт принадлежности к религии»,— добавил он.

Вице-губернатор Владимирской области Владимир Куимов говорил, что запрет на ношение школьниками элементов, демонстрирующих религиозную принадлежность, ввели из-за конфликтных ситуаций. Координационный центр мусульман осудил запрет и подчеркнул, что он нарушает закон о равенстве прав и свобод (ст. 136 УК РФ).

29 октября депутаты Госдумы от Чечни договорились с депутатом от Владимирской области Игорем Игошиным «совместными усилиями добиться отмены провокационного приказа». Близкий к руководству высокопоставленный чиновник рассказал «Ъ», что власти региона удивлены возникшей ситуацией, но отменять ограничение не планируют.

Подробности — в материале «Ъ» «Владимир не накинет платок».