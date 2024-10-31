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Коммерсантъ FM
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Решения по приватизации могут и пересмотреть

Как КС пояснил ситуацию с изъятием имущества в пользу государства

Суды смогут пересмотреть решения по громким делам об отмене приватизации. Это следует из решения Конституционного суда (КС), который пояснил, что в подобных разбирательствах должны действовать сроки давности. После их истечения требовать изъятия имущества в пользу государства нельзя. В то время, как при коррупционных нарушения возбуждать дела и добиваться конфискации активов можно в любой момент, говорится в решении Конституционного суда. За последнее время Генпрокуратура добилась передачи государству нескольких крупных промышленных предприятий, сославших на нарушения правил приватизации в 1990-х годах.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как заявил в интервью “Ъ FM” полномочный представитель правительства в Конституционном и Верховном судах Михаил Барщевский, это означает, что такие дела могут быть пересмотрены, но при одном условии: «Если мы говорим об имуществе, приобретенном с нарушением антикоррупционного законодательства, то для изъятия его в доход государства сроки давности не применяются вообще. Пока, по крайней мере, законодатель их не установит. Если мы говорим о том, что приватизация была осуществлена незаконно, но без нарушения антикоррупционного законодательства, например, разрешение на приватизацию земли дал муниципальный, а должен был дать субъектовый.

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Или дал субъектовый, а должен был — федеральный, то есть нарушено законодательство, но нет коррупционной составляющей. Получается, как я понял решение Конституционного суда, что в отношении этих дел применяется тот срок исковой давности, который установлен гражданским законодательством. Изъятие имущества за антикоррупционные преступления — это публично-правовые отношения. А нарушение законов приватизации — частно-правовые отношения, то есть это сфера гражданского права, и, соответственно, применяются сроки, им установленные.

Соответственно, если какие-то решения были вынесены за пределами трехлетнего срока, и ответчик заявлял о пропуске срока исковой давности, то с учетом решения Конституционного суда, думаю, все такие решения могут быть пересмотрены. А если не заявлял, то надо было обращаться к грамотным адвокатам. Срок исковой давности применяется, только если об этом заявил ответчик. Если ответчик так не сделал, суд по своей инициативе срок исковой давности не применяет».

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В решении Конституционного суда говорится, что в случае коррупционных дел имущество нарушителя не может передаваться в пользу государства только в одном случае. Например, если эти активы были проданы новому владельцу. Однако, это должен быть человек, который не знал о преступных схемах коррупционера и не участвовал в них. Впрочем непонятно, как это доказать в суде, отмечает управляющий партнер юридической компании ЮКАМ Ани Манташян: «Скорее всего, если мы говорим о том, что коррупционер передает имущество, это либо аффилированные лица, либо родственники, либо какие-то знакомые, друзья и близкий круг общения. Наверное, априори будет некая презумпция того, что данным лицам нужно будет доказать, что они не знали происхождение этого имущества.

Как они это будут доказывать? Если мы говорим о контрагентах, то здесь действительно реальной сделки будет достаточно, то есть факт оплаты за это имущество, факт передачи денег, факт проверки чистоты сделки и так далее, здесь будут работать общие правила добросовестности приобретателей.

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Но вот, например, водитель получил в подарок от своего работодателя-чиновника квартиру. Должен ли он задумываться и проверять источник происхождения этой квартиры? Ему работодатель сказал о том, что эту квартиру мне бабушка по наследству передала. То есть будет ли это считаться, что лицо приобрело имущество с подозрением об источнике происхождения, либо не будет? То есть, скорее всего, здесь очень оценочная категория, и судебная практика в вопросе доказывания добросовестности таких лиц в таких делах еще только формируется».

Конституционный суд вынес свое решение по запросу Краснодарского краевого суда. Там рассматривалось дело бывшего инспектора аппарата полномочного представителя президента в Южном федеральном округе Андрея Коровайко. Ему принадлежал один из крупнейших Агрохолдингов в России «Покровский».

В 2023 году Генпрокуратура потребовала передать его активы в доход государства. В иске было сказано, что Коровайко использовал служебное положения «для завладения земельным фондом сельскохозяйственного назначения», а это нарушение анткоррупционных правил. Сам Коровайко находится за границей с 2021 года после того, как против него возбудили уголовное дело о вымогательстве.

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Владислав Викторов

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