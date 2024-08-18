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Коммерсантъ FM
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ГК «Ариант» просит «защитить и сохранить»

Есть ли шанс у группы компаний обжаловать национализацию

В группе компаний «Ариант» пожаловались на итоги национализации: ее представители направили обращение помощнику президента Алексею Дюмину, выяснил РБК. Холдингу, в частности, принадлежал крупнейший российский производитель вина «Кубань-Вино» и несколько агропромышленных предприятий. В апреле 2024 года все они перешли в госсобственность в рамках дела о незаконной приватизации. Управляющим активов стала одна из структур Россельхозбанка. В «Арианте» считают, что новый владелец осознанно разрушает бизнес. Представители группы компаний попросили господина Дюмина «защитить и сохранить» уникальный холдинг.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В Россельхозбанке, впрочем, все обвинения отвергли. Доводы сторон — в справке “Ъ FM”.

В своем обращении группа компаний «Ариант» указывает, что агрофирма «Южная» сейчас не обновляет насаждения и не строит склады для хранения средств защиты растений из-за нехватки денег, а компания «Кубань-Вино» якобы не может заказывать новое оборудование и ремонтировать старое. Кроме того, не обеспечивается стабильность производства и бесперебойность поставок сырья. Агрофирма «Ариант», которая специализируется на разведении свиней, под управлением Россельхозбанка якобы перестала закупать питание для животных. Стадо распродается, а цех убоя полностью приостановил работу. На предприятие зашли сторонние руководители из «Башкирской мясной компании».

От старых же сотрудников и управленцев, по данным «Арианта», новый владелец избавляется. В обращении к Алексею Дюмину сказано, что под давлением, «которое оказывается на персонал от лица государства», уволились уже почти 1,5 тыс. человек.

В Россельхозбанке заявили, что информация, представленная в письме, опровергается фактами. Штат предприятий якобы не сократился, а, наоборот, пополнился сотней специалистов. Прежнему руководству компаний предложили остаться, но согласились не все. «Кубань-Вино», по версии РСХБ, нарастило объемы производства на 5 млн бутылок, а продажи — на 10 млн год к году. Выручка агрофирмы «Южная» увеличилась почти на 350 млн руб., а поголовье скота, принадлежащего «Арианту», на 9 тыс. единиц.

Впрочем, одно из национализированных предприятий в июле 2024-го приостановило работу. Речь о производителе виски и рома «Центр пищевой индустрии — Ариант». Компания жаловалась на затянувшийся арест счетов и нехватку финансирования. В Россельхозбанке же настаивают, что на бизнесе негативно отразилось майское повышение акцизов.

Какие действия в этой ситуации может предпринять бывший владелец? “Ъ FM” обсудил вопрос с управляющим партнером адвокатского бюро Asterisk Владимиром Хантимировым: «Все возможные жалобы, заявления, в том числе действующих сотрудников, о том, что они не согласны с решением собственника либо назначенного управляющего, чаще всего направлены на медийную картину.

Да, это может привлечь некое внимание к проблематике, спровоцировать текущий менеджмент не принимать токсичных решений, но по факту за бизнес всегда в ответе собственник.

Соответственно, если он принимает те или иные решения, и как бы они не нравились бывшему менеджменту, это решение собственника. Если предпринятые меры правомочны и соответствуют закону, нарушений нет, то это его право выбирать ту или иную тактику, в том числе по распоряжению активами и прочему. Если же вдруг произойдет ситуация, при которой предыдущие решения судов будут пересмотрены и собственность вернется к бывшему владельцу, то, безусловно, он тогда сможет попробовать пересмотреть все сделки, которые были заключены на невыгодных условиях, это первое. А второе — попытается взыскать убытки с управляющей компании. То есть здесь обычная корпоративная история».

Как развивалась ситуация вокруг активов владельцев ЧЭМК

Активы «Арианта» были переданы государству в рамках дела против владельца холдинга Александра Аристова. Его вместе с партнером Юрием Антиповым обвиняют в незаконной приватизации Челябинского электрометаллургического комбината. Предприниматели стали акционерами завода в девяностые и с тех пор, как полагает следствие, тратили нажитый преступным путем капитал в том числе и на развитие пищевого направления. В письме Алексею Дюмину представители «Арианта» отмечают, что они никак не связаны с процессом приватизации, и обращают внимание на ошибки суда, прежде всего, пропуск сроков исковой давности.

Однако вряд ли обращение акционеров и менеджмента способно обратить ход дела вспять, полагает партнер адвокатского бюро NSP Илья Рачков: «Доводы компании "Ариант" мне представляются достаточно обоснованными, но тот способ, который они выбрали, — совсем неэффективным, потому что традиционно у нас исполнительная власть говорит, что не надо вмешиваться в деятельность судебной, у нас две эти ветви власти независимы друг от друга и нельзя оказывать давление на суды.

Почему новое руководство агрофирмы "Ариант" расторгло коллективный договор с работниками

Что касается аргумента про срок исковой давности, то он составляет три года. Но еще со времен дела "Башнефти", а речь идет про 2014-й, наши суды заявляли, что срок исковой давности начинает исчисляться с момента, когда истец узнал или должен был узнать о нарушении своего права. Генпрокуратура, которая выступает истцом по таким делам, говорила, что они узнали о имевших место нарушениях, например, при приватизации из проведенной ими же самими проверки. То есть, например, если даже Счетная палата после приватизации делала свой отчет и указывала на какие-то нарушения, то это не считается тем моментом, с которого отсчитывается срок исковой давности».

Представители «Арианта» по-прежнему надеются вернуть активы. Они обращают внимание на дело о национализации завода «Исеть», который принадлежал бывшему депутату Госдумы Малику Гайсину. Предприятие изъяли в марте 2023-го, а спустя год Верховный суд отменил конфискацию, ссылаясь в том числе на пропуск сроков исковой давности. «Ариант» также обжаловал решение в верховной инстанции, однако там вердикт пока не вынесли. При этом в мае юристы холдинга уже проиграли апелляцию.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Иван Хорушевский

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