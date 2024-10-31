Рост зарплат прошел незамеченным

Две трети россиян заявили, что недовольны своей зарплатой, Росстат тем временем вновь отчитался о росте реальных доходов граждан. В рамках третьего квартала прирост составил свыше 9% год к году. Относительно предыдущего квартала есть некоторое замедление, сказано в отчете. Большую часть доходов граждане получают за счет труда, при этом меньше чем в половине случаев это заработная плата. Сами оклады с поправкой на инфляцию прибавили за неполный 2024-й около 9%, заявляют в статистической службе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Тем временем сентябрьский опрос аналитиков «Зарплата.ру» показал, что только 11% граждан довольны условиями труда. Остальные считают свою зарплату низкой, а условия лишь удовлетворительными или даже невыносимыми. Доходы многих групп населения если и растут, то медленнее, чем инфляция, в официальную статистику они часто не попадают, отмечает экономист Наталья Зубаревич: «Надо быть аккуратнее с цифрами. Измерение доходов ведется по выборке, она не такая большая — 60 тыс. домохозяйств. Измерение зарплат ведется по организациям, а в организациях работают 43-44 млн человек. А всего у нас работает приблизительно 72 млн человек, и про неучтенную часть мы мало что знаем.

Все это несколько искажает картину. Поэтому у людей, которые работают в тени, ИП, самозанятые, может быть все совсем по-другому. У бюджетников инфляция все прибавки съела: была крошечная индексация осенью 2023 года. У пенсионеров пенсии реально сокращаются. Офисному планктону так зарплату не повышают, как доставщикам еды, людям, работающим на стройке, в логистике, шоферам.

Люди видят, что инфляция высокая, поэтому лучше сегодня купить, чем завтра. Поднимут на что-то сильно цены, как на автомобили: в ожидание утилизационного сбора был скачок автокредитов. Пока мы видим, что в потребительском необеспеченном кредитовании основной регулятор — это отказы банков, удовлетворяют только треть заявок. Люди берут кредиты даже при нынешней ставке, считая, что у них выросла зарплата. Но многие обвешаны обязательствами, берут кредиты для того, чтобы выплатить предыдущие долги».

Вторую по объему часть доходов россиян — около 18% — обеспечивают социальные выплаты. Следом, по данным Росстата, идут доходы от собственности и предпринимательства: на каждую из этих категорий приходится менее 8%. Косвенно это свидетельствует о том, что секторы экономики вне госзаказа не поспевают за гонкой зарплат, говорит профессор Финансового университета Александр Сафонов:

«Когда заработная плата не растет в соответствии с уровнем инфляции домохозяйства, оно включает режим экономии. В число таких попали те, кто работает в сельском хозяйстве, ЖКХ, на государственной службе. Если говорим о доходах вообще, то страдают пенсионеры и, возможно, представители малого бизнеса, потому что по косвенным показателям объемы в структуре доходов населения, получаемые от бизнеса, сокращаются и уступают другим показателям: доходам от трудовой деятельности и социальной помощи со стороны государства.

Запретительная ставка в значительной степени сократит участие в ипотечных программах. Автокредитование в большей степени будет развиваться в силу того, что это все-таки более или менее краткосрочный кредит. Что касается той категории людей, которые не могут себе позволить приобрести машину или поучаствовать в долговременных кредитных историях, среди них все-таки начнется политика откладывания средств. Надо понимать: население, которое может целенаправленно откладывать значительные средства, которые дадут чувствительный прирост, это максимум 20% от всех тех, кто имеет какие-то серьезные доходы».

Как посчитали в агентстве Pro-Vision Communications, россиян чаще всего возмущает уровень зарплат высокопоставленных чиновников и топ-менеджеров корпораций. На их долю приходится 60% негативных ремарок в соцсетях, заключили авторы исследования, проанализировав более 100 тыс. комментариев. Доходы таксистов и курьеров раздражали граждан в 10-15% случаев.

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Елизавета Скобцова