Главные новости за 31 октября. Сочи

Верховный суд России принял сторону владельцев садовых участков в Сочи в их споре с прокуратурой. Коллегия по гражданским делам выявила существенные нарушения в решениях нижестоящих судов по делу об изъятии земельного надела у жителя Краснодарского края в пользу государства.

Компания МТС завершила модернизацию системы связи в международном аэропорту Сочи, внедрив первую в стране цифровую сеть диспетчерской связи. Проект реализован полностью на отечественном оборудовании и существенно превосходит ранее использовавшийся аналоговый стандарт.

В Сочи анонсировали открытие 33 зимних пляжей, которые начнут свою работу в пятницу, 1 ноября. Их общая протяженность составляет почти 10 км.

Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова призвала депутатов Государственной думы принять поправки в закон, который позволит федеральной территории Сириус создавать собственные сборные команды и развивать спортивное направление.

В рамках расследования обстоятельств гибели молодой женщины, тело которой обнаружили в канализационном коллекторе Хостинского района Сочи, следователи проводят комплексную экспертизу.

В Адлерском районном суде Сочи вынесли приговор владельцу и работнику батутного комплекса «Кенгуру». В комплексе нашли нарушения правил безопасности, которые привели к травме несовершеннолетнего посетителя.

Депутаты Городского собрания Сочи утвердили новый туристический налог, который вступит в силу с 1 января 2025 года. Налоговая ставка составит 1% от налогооблагаемой базы и будет входить в стоимость проживания в отелях и санаториях города.

Центральный районный суд Сочи продлил арест бывшему советнику главы Сочи Родиону Пищуру до 30 декабря 2024 года. Экс-советника обвиняют в получении взяток за предоставление мест на городских кладбищах.

Глава Сочи Андрей Прошунин объявил о переносе начала отопительного сезона на 1 ноября.