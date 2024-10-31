Аэропорт Сочи первым в России получил цифровую сеть диспетчерской связи

Компания МТС завершила модернизацию системы связи в международном аэропорту Сочи, внедрив первую в стране цифровую сеть диспетчерской связи. Проект реализован на полностью отечественном оборудовании и существенно превосходит ранее использовавшийся аналоговый стандарт, сообщает пресс-служба МТС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Новая система обеспечивает единый стандарт связи на всей территории аэропорта, устраняя слепые зоны радиосигнала как в помещениях, так и на взлетно-посадочных полосах, и в зонах обработки багажа. Это позволило увеличить площадь покрытия устойчивой связью и минимизировать помехи, обеспечив все службы аэропорта оперативной связью повсеместно. В рамках реализации проекта центр управления ресурсами аэропорта оснастили панелями визуализации для онлайн-мониторинга работы всех служб. Для повышения эффективности рабочих процессов внедрили систему голосовой записи всех коммуникаций между подразделениями.

Управляющий директор аэропорта Сочи Алексей Комаров отметил, что цифровизация радиосвязи – это важный шаг в модернизации авиахаба, позволяющий соответствовать высоким требованиям современного авиасообщения и обеспечивать безопасность пассажиров и экипажей. Господин Комаров также добавил, что новая сеть – уникальное решение для аэропортов России, поскольку основано на оборудовании и программном обеспечении отечественного происхождения.

Вячеслав Рыжков