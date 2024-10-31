В Сочи утвердили туристический налог на 2025 год

Депутаты Городского собрания Сочи утвердили новый туристический налог, который вступит в силу с 1 января 2025 года. Налоговая ставка составит 1% от налогооблагаемой базы и будет входить в стоимость проживания в отелях и санаториях города, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Глава Сочи Андрей Прошунин уточнил, что за семь лет действия курортного сбора в городе собрали более 1,7 млрд руб. В отличие от курортного сбора, собранные от туристического налога средства могут направить на любые социально значимые проекты с учетом нужд сочинцев, уточнил мэр.

Депутаты ГСС решили освободить от уплаты туристического налога жителей Сочи с постоянной регистрацией. По федеральному законодательству, существует восемь категорий граждан, которые также могут рассчитывать на освобождение от этого обязательства.

Мария Удовик