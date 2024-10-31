Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Сочи утвердили туристический налог на 2025 год

Депутаты Городского собрания Сочи утвердили новый туристический налог, который вступит в силу с 1 января 2025 года. Налоговая ставка составит 1% от налогооблагаемой базы и будет входить в стоимость проживания в отелях и санаториях города, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Глава Сочи Андрей Прошунин уточнил, что за семь лет действия курортного сбора в городе собрали более 1,7 млрд руб. В отличие от курортного сбора, собранные от туристического налога средства могут направить на любые социально значимые проекты с учетом нужд сочинцев, уточнил мэр.

Депутаты ГСС решили освободить от уплаты туристического налога жителей Сочи с постоянной регистрацией. По федеральному законодательству, существует восемь категорий граждан, которые также могут рассчитывать на освобождение от этого обязательства.

Мария Удовик

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...