Организаторов батутного комплекса осудили за травмирование ребенка в Сочи

В Адлерском районном суде Сочи вынесли приговор владельцу и работнику батутного комплекса «Кенгуру». В комплексе нашли нарушения правил безопасности, которые привели к травме несовершеннолетнего посетителя, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Владельца аттракциона на пляже федеральной территории Сириус и отвечавшего за безопасность комплекса сотрудника признали виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Суд назначил каждому из них наказание в виде двух лет принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства.

В ходе судебного разбирательства установили, что батутный комплекс функционировал с серьезными нарушениями стандартов безопасности. В частности, упругие элементы аттракциона не имели защитных чехлов, а их техническое состояние не проверяли на регулярной основе. Эти недостатки стали причиной инцидента, произошедшего 14 августа 2023 года, когда во время прыжков девочки произошел обрыв подвесной системы. Металлический карабин ударил несовершеннолетнюю в голову, что привело к закрытой черепно-мозговой травме.

Несмотря на то, что организаторы аттракциона полностью признали свою вину и добровольно возместили моральный и материальный ущерб пострадавшей стороне, они обжаловали приговор, надеясь на замену наказания на штраф. Однако судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда изучила материалы дела, выслушала аргументы сторон и подтвердила справедливость решения Адлерского районного суда. Приговор остался без изменений и вступил в законную силу.

Мария Удовик