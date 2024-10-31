Начало отопительного сезона перенесли в Сочи на 1 ноября

Глава Сочи Андрей Прошунин объявил о переносе начала отопительного сезона на 1 ноября, учитывая обращения граждан и прогнозы по снижению температуры воздуха в ближайшие дни. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В связи с предстоящим похолоданием и просьбами жителей администрация Сочи скорректировала график начала отопительного сезона. Теперь централизованная подача тепла в социальные учреждения и многоквартирные дома курорта стартует 1 ноября.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте отопительный сезон должен был начаться 13 ноября. В предгорных районах Сочи все котельные начнут работать раньше.

Мария Удовик