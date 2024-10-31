Олимпийская чемпионка Журова призвала позволить Сириусу создавать сборные

Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова призвала депутатов Государственной думы принять поправки в закон, который позволит федеральной территории Сириус создавать собственные сборные команды и развивать спортивное направление. Сегодня территория лишена этой возможности из-за законотворческих проволочек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Мы являемся примером для всего мира, как не только сохранить спортивные объекты, но строить новые, создавать программы для поддержки талантливой молодежи, детей и спортсменов. При этом уникальный статус, которым мы наделили федеральную территорию Сириус, требует определенного изменения законодательства, которые мы сейчас и вносим»,— сказала она, выступая на заседании Госдумы.

Сегодня на федеральной территории Сириус почти 3 тыс. детей занимаются спортом. При этом на всероссийские соревнования команды Сириуса заявиться не могут — федеральная территория не внесена в закон о физической культуре и спорте. Дети успешно выступают на турнирах, но под флагами других регионов.

«Мы хотим, чтобы спортсменов у Сириуса становилось еще больше, но главное, чтобы они получали здесь всестороннее развитие. Благодаря новому закону мы сможем предлагать им уникальные образовательные программы по самым разным направлениям, создавать особые модели сопровождения талантливых детей, начиная буквально с детского сада и до достижения лидирующих позиций в спорте высоких достижений. Мы будем апробировать эти модели в Сириусе в условиях высокой конкуренции и затем предлагать лучшие из них для всей страны»,— сказал глава администрации федеральной территории Дмитрий Плишкин.

По итогам заседания депутаты согласовали поправки в законопроект в первом чтении. Если в оставшихся рассмотрениях закон будет принят, то он вступит в силу с 1 января 2025 года. Поправки уравняют права федеральной территории с другими регионами, и Сириус сможет создавать сборные команды, создавать центры спортивной подготовки, формировать программы развития спортсменов.

Александра Каверина