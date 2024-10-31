В ноябре в Сочи откроют 33 зимних пляжа

В Сочи анонсировали открытие 33 зимних пляжей, которые начнут свою работу в пятницу, 1 ноября. Их общая протяженность составляет почти 10 км, сообщил глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрей Прошунин Фото: Telegram-канал Андрей Прошунин

Такие пляжи можно будет распознать благодаря установленным золотистым флагам. В новом сезоне все зоны рекреации оснастят спортивными и творческими активностями.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте утвердили туристический налог, который вступит в силу в следующем году. Налог будет входить в цену на проживание в отелях и санаториях Сочи.

Мария Удовик