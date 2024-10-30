Премиальное вино демонстрирует выдержку

Импорт европейских вин в Россию достиг минимума за 20 лет. Впрочем, снижение происходит за счет массового сегмента, спрос россиян на элитные зарубежные напитки сохраняется, рассказали “Ъ FM” игроки рынка. В январе-августе закупки в странах ЕС составили всего 126 тыс. тонн, следует из данных Евростата. Это на четверть меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Объем поставок стал минимальным с 2004-го.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Однако премиальный алкоголь продолжают импортировать в том же количестве, хоть и по сильно выросшим ценам, рассказала винный промоутер Влада Лесниченко: «В принципе, вполне неплохо для развития российского виноделия, что идет замещение массовых позиций из-за тех пошлин, акцизов и налогов, которые мы теперь платим за недорогие, так скажем, супермаркетные напитки из недружественных стран. Конечно, они больше не в конкуренции с отечественными брендами, там у нас налажено качество, количество продукции растет.

Но в премиальном сегменте пока о конкуренции с иностранными винами из Франции, Италии, Испании говорить не приходится. Продукция высокого уровня и, конечно же, высокой цены, в любом случае имеет спрос у небольшого числа любителей.

Так как заместить их российскими аналогами пока не удается, соответственно, интерес к ним есть. При этом многие клиенты готовы за них переплачивать. Минимум в два раза выросла цена на премиальные вина. Можно сказать, что прайс на них начинается, наверное, с 5-6 тыс. руб. и идет до бесконечности. Французские, бургундские Grand Cru уже стоят более 50-70 тыс. руб.».

Премиальные европейские вина пока действительно нечем заменить, подчеркнул исполнительный директор компании Fortwinе Александр Липилин: «Такие данные, возможно, в какой-то степени правдивы. Возможно, это не худший результат за 20 лет, но один из худших, совершенно точно. Количество импортного вина, в общем-то, сократилось. Если говорить про нашу компанию, то мы где-то на уровне прошлого года держим объемы поставок, но это нам дорогого стоит. Мы сотрудничаем со старыми проверенными поставщиками, стараемся, где это возможно, ротировать позиции на какие-то более доступные по цене, плюс работаем с собственными издержками и над тем, чтобы расширять свой рынок. Возможно, это еще незаметно потребителям и рестораторам просто в силу того, что достаточно большие запасы оставались с прошлого года, когда и сети, и импортеры везли напитки в РФ.

Вместе с тем в премиальном сегменте сокращение объема поставок идет меньшими темпами. Когда принимали повышенные таможенные пошлины, то в первую очередь старались освободить нишу до 1 тыс. руб., то есть самый массовую. Мы, естественно, закупки свои сократили в меньшей степени, даже нарастили, если брать год к году. Если говорить про стоимость в премиальном и ультрапремиальном сегментах, то нет такого, что ты можешь любую наценку сделать, и рынок купит.

Все равно нам приходится работать над ценой, логистикой для того, чтобы обеспечивать хороший прайс.

В большей степени, конечно, здесь сказывается именно конструкция пошлин. А она объясняется во многом тем, что у нас не так много вин, которые могут составить достойную конкуренцию именно в ультрапремиум-сегменте».

В августе 2024-го правительство подняло ввозные пошлины на вино до 25% от таможенной стоимости. Кроме того, с мая акцизы на этот вид напитков вырос в три раза. По данным Евростата, главным поставщиком вина в Россию в этом году стала Италия: ее доля в общем объеме импорта выросла вдвое, до 39%. С уходом крупных брендов ценители вин стали чаще выбирать напитки с локальных европейских виноделен, отметил сомелье ресторана ЦДЛ Олег Пономарев:

«В премиальном сегменте я сильного обвала не заметил. Те же самые производители продаются в различных винотеках, то есть эта постоянная перетасовка приучила игроков рынка уже как-то приспосабливаться. То, что касается европейских производителей, то крупные французские и итальянские бренды, ушедшие из РФ, так и не вернулись.

Но появилось очень большое количество небольших виноделен, которые, может быть, никто и не знал, а сейчас людям открылась возможность попробовать их продукцию. Многие переходят на какие-то интересные вещи.

Очень многие гости, кстати, перешли на российские бренды. Некоторые приходят и говорят, что не пьют французские или американские вина, а предпочитают аргентинские или южноафриканские марки, то есть продукцию тех стран, которые в политике достаточно лояльны к России. Такие случаи тоже происходят. При этом если года два назад бутылка вина предлагалась за 6-10 тыс. руб., то сейчас ценник чаще 10-20 тыс. руб.».

По данным Евростата, в топ-5 основных поставщиков вина на российский рынок, помимо Италии, входят Литва, Латвия, Польша и Португалия.

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Ульяна Горелова