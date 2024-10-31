Обратный курс

Топ-менеджеры резко изменили отношение к допустимым форматам работы и ждут возвращения сотрудников в офис: если в первом полугодии на работе из офиса настаивали менее половины управленцев, то теперь уже 79%, зафиксировал опрос KPMG. Работодатели готовы стимулировать офисных сотрудников перспективой повышения и премией, а протестующим против возвращения в офис работникам — сокращать возможности продвижения по службе. В России также наблюдается тенденция к возвращению сотрудников в офисы, при этом «рынок соискателя» не спасает от жестких требований работодателей. Компромиссом пока остается гибридный формат работы, который позволяет сохранить гибкость для сотрудников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Большинство работодателей настроены на полное возвращение сотрудников в офисы на горизонте трех лет. По данным KPMG, лишь 4% гендиректоров согласны на сохранение удаленной занятости работников, еще 17% поддерживают гибридный формат, а 79% настаивают на работе из офиса. При этом еще в первом полугодии жесткую позицию по вопросу занимали лишь 34% опрошенных KPMG. Опрос проводился среди 1,3 тыс. гендиректоров (свыше 400 — из США) из разных сфер деятельности.

Пока управленцы применяют разные стратегии для возвращения сотрудников: 86% респондентов сообщили, что готовы вознаграждать работников, которые прилагают дополнительные усилия и приходят в офис. Меры стимулирования — перспективы повышения, выгодные назначения, премии. Другие расценивают личное присутствие работника как норму и готовы к жестким мерам: возможности продвижения по службе для удаленщиков сократятся.

Изменение мирового тренда во многом объясняется растущим числом транснациональных компаний, которые занимают жесткую позицию по возвращению сотрудников в офис. Например, Tesla и X еще два года назад направили сотрудникам мандаты на возвращение в офис (RTO) и с тех пор отслеживают посещаемости. В реализации пятидневной политики RTO продвинулась Dell, несмотря на недовольство среди работников. В офисы Amazon сотрудники начнут возвращаться с января. McKinsey & Co также «пересматривает» подход к удаленной работе. В консалтинговой компании при этом стремятся найти баланс между очным присутствием и гибкой занятостью. При этом в McKinsey & Co подчеркивают, что работа в офисе более эффективна и приводит к большему количеству инноваций. Microsoft, напротив, не планирует вводить пятидневный RTO и учится эффективно управлять удаленщиками, чтобы они чувствовали себя более вовлеченными и продуктивными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Консенсуса относительно лучшего формата работы пока нет. Ряд исследований показывает, что удаленные работники счастливее обитателей офисов и потому могут более эффективно выполнять обязанности. Работодатели при этом рассматривают удаленный и гибридный форматы как способ сократить издержки. Другие исследования фиксируют снижение производительности удаленных сотрудников и их меньшую включенность в процессы.

Сами работники менять постковидные привычки и возвращаться в офисы не готовы. По данным опроса ResumeTemplates.com (проводился среди 713 руководителей компаний, которые требуют от сотрудников находиться в офисе не менее одного дня в неделю), в 75% компаний работники не соблюдают политику RTO. Наиболее распространенная тактика — просто не появляться в офисе в назначенные дни: такой подход отметили 47% компаний. В 40% компаний работники не остаются в офисе на полный рабочий день. В некоторых компаниях (7%) сотрудники научились манипулировать системами входа, чтобы создать видимость соблюдения требований.

Большинство компаний воспринимают сопротивление работников RTO как небольшую проблему, для 8% это серьезный вызов, еще 23% пока не видят никакой проблемы в сопротивлении сотрудников. При этом 52% компаний намерены более строго контролировать соблюдение требований RTO в 2025 году, 27% не определились с линией поведения, и лишь 22% работодателей не планируют ужесточать контроль.

На российском рынке дистанционная занятость и вовсе не прижилась, показало исследование аналитиков Центра трудовых исследований ВШЭ Ростислава Капелюшникова и Дарьи Зинченко «Цифровые формы занятости на российском рынке труда: дистанционная и платформенная». Если во время пандемии удаленная занятость охватила 25–30% всех работающих, почти мгновенно увеличившись с 1–1,5%, то уже в начале 2022 года она снизилась до 4,2%, а к концу 2023 года сократилась до 1,4%. На начало сентября 2024 года в РФ примерно 1 млн человек трудятся дистанционно, или чуть более 1% всех занятых. Из них 35–45% работают полностью удаленно, 55–65% — в гибридном режиме. Такие результаты в несколько раз ниже, чем в других странах: хотя после пандемии доля удаленки сократилась везде, нигде ее падение не было таким резким.

Слабое по международным меркам распространение дистанционной занятости в РФ может быть связано с традиционной авторитарной управленческой культурой, отмечают эксперты. Компании с успешным опытом дистанционной занятости ужесточать требования к сотрудникам не планируют. В пресс-службе «Билайна» отмечают, что научились работать эффективно вне офиса с 2016 года — задолго до того, как это стало вынужденной необходимостью. «Внутренняя культура в компании изначально предполагает свободу: по договоренности с руководителем график работы сотрудника может быть гибридным»,— добавляют в «Билайне».

Гендиректор АО «Гринатом» Михаил Ермолаев рассказывает, что сейчас в «Гринатоме» работают почти 10 тыс. человек, 60% из них работают удаленно либо по гибридному графику — это в основном ИТ-специалисты и специалисты в области бухгалтерского и налогового учета и управления персоналом. При этом все руководители работают в приближенном к очному формате. Полного возврата к работе в офисе компания не планирует, так как у гибридной модели есть плюсы. «Во-первых, расширяется география подбора кандидатов; во-вторых, 90% кандидатов-айтишников рассматривают вакансии только с возможностью удаленной работы; в-третьих, это возможность для внутренней трансформации — например, нам удалось сократить уровни управления, чтобы сигнал до руководителя, принимающего решения, доходил как можно быстрее, а также усовершенствовать систему измерения эффективности»,— перечисляет Михаил Ермолаев.

Впрочем, в 2024 году многие российские работодатели стали укрепляться во мнении возвращать сотрудников в офисы. Партнер рекрутинговой компании Cornerstone Владислав Быханов утверждает, что если раньше на собеседованиях работодатели заявляли о возможности удаленного формата, то сейчас все больше компаний требуют присутствия сотрудников в офисе хотя бы на период испытательного срока. «Даже позиции в IT, которые традиционно предполагали дистанционную работу, теперь зачастую переводят в офисный режим, особенно если речь идет о критических для бизнеса ролях, требующих постоянного контроля»,— поясняет эксперт. По его словам, компании стремятся вернуть в офис специалистов, выполняющих ключевые задачи, чтобы оперативно решать возникающие вопросы. Например, крупные нефтяные компании устанавливают требование ежедневного присутствия для сетевых инженеров и администраторов. Гендиректор кадрового агентства ProPersonnel Татьяна Долякова также рассказывает, что крупные предприятия, работающие с персональными данными, такие как банки и госкомпании, склонны возвращать сотрудников в офис из соображений безопасности. «Эти меры направлены на предотвращение утечек конфиденциальной информации, что особенно важно для ВПК и IT-сектора»,— объясняет эксперт.

Возвращения в офис также требуют российские компании, выкупившие активы иностранных предприятий — они находятся на этапе адаптации, что требует трансформации корпоративных культур. «Когда смешиваются российские и международные корпоративные культуры, собственники осознают необходимость более тесного контроля за процессами и возвращают персонал в офис. Это необходимо для успешного внедрения HR-процессов и плавной адаптации к новым условиям»,— поясняет Татьяна Долякова. По мнению эксперта, переход к более строгому управлению также связан с давлением на бизнес, вызванным изменениями в законодательстве и падением маржинальности. Госпожа Долякова прогнозирует, что к 2025 году доля офисных сотрудников значительно возрастет, а модели гибридной работы будут поддерживаться лишь частично, в основном для сотрудников, работающих в удаленных подразделениях или на начальных позициях.

Операционный директор «Анкора» Алексей Миронов пока не наблюдает всеобщего желания компаний полностью перевести сотрудников в офис, так как это требует значительных затрат на расширение офисных пространств и инфраструктуры. По словам Владислава Быханова, настроенные на возвращение сотрудников работодатели столкнулись с дефицитом офисных площадей на рынке: компании жалуются, что свободных офисов в бизнес-центрах не осталось, у всех подписаны долгосрочные контракты.

В таких условиях российский бизнес в целом устраивает гибридная занятость на два-три офисных дня в неделю. По словам Алексея Миронова, гибрид — приемлемая практика для многих российских компаний, особенно если рабочие процессы требуют минимального контроля. «Гибридный формат успешно применяется на протяжении последнего года: компании оптимизируют офисные пространства и удерживают сотрудников, предоставляя им гибкость. Работодатели четко прописывают правила, например требуя два или три фиксированных дня в офисе, но при этом не жестко контролируют их соблюдение»,— отмечает эксперт. По его мнению, полный отказ от удаленки возможен лишь для ограниченного числа позиций. «Случаи, когда компании строго требуют полного присутствия в офисе, редки и обоснованы скорее особыми задачами, связанными с безопасностью или операционной необходимостью»,— говорит Алексей Миронов.

Те, кто оказывает услуги внештатно, например дизайнеры или копирайтеры, по-прежнему могут оставаться на удаленке, но их взаимодействие с работодателем будет выстраиваться на контрактной основе. «Позиции, которые предполагают удаленную работу, все чаще выводятся за периметр компании: такие сотрудники становятся исполнителями по договорам оказания услуг и выставляют счета за выполненные работы»,— отмечает Владислав Быханов. По его словам, удаленная работа слабо ассоциируется с карьерным ростом в крупных компаниях, а востребованные офисные сотрудники, наоборот, могут рассчитывать на карьерные возможности.

Диана Галиева