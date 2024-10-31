Обратный курс

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Топ-менеджеры намерены вернуть сотрудников с удаленной работы в офисы
Топ-менеджеры резко изменили отношение к допустимым форматам работы и ждут возвращения сотрудников в офис: если в первом полугодии на работе из офиса настаивали менее половины управленцев, то теперь уже 79%, зафиксировал опрос KPMG. Работодатели готовы стимулировать офисных сотрудников перспективой повышения и премией, а протестующим против возвращения в офис работникам — сокращать возможности продвижения по службе. В России также наблюдается тенденция к возвращению сотрудников в офисы, при этом «рынок соискателя» не спасает от жестких требований работодателей. Компромиссом пока остается гибридный формат работы, который позволяет сохранить гибкость для сотрудников.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Большинство работодателей настроены на полное возвращение сотрудников в офисы на горизонте трех лет. По данным KPMG, лишь 4% гендиректоров согласны на сохранение удаленной занятости работников, еще 17% поддерживают гибридный формат, а 79% настаивают на работе из офиса. При этом еще в первом полугодии жесткую позицию по вопросу занимали лишь 34% опрошенных KPMG. Опрос проводился среди 1,3 тыс. гендиректоров (свыше 400 — из США) из разных сфер деятельности.
Пока управленцы применяют разные стратегии для возвращения сотрудников: 86% респондентов сообщили, что готовы вознаграждать работников, которые прилагают дополнительные усилия и приходят в офис. Меры стимулирования — перспективы повышения, выгодные назначения, премии. Другие расценивают личное присутствие работника как норму и готовы к жестким мерам: возможности продвижения по службе для удаленщиков сократятся.
Изменение мирового тренда во многом объясняется растущим числом транснациональных компаний, которые занимают жесткую позицию по возвращению сотрудников в офис. Например, Tesla и X еще два года назад направили сотрудникам мандаты на возвращение в офис (RTO) и с тех пор отслеживают посещаемости. В реализации пятидневной политики RTO продвинулась Dell, несмотря на недовольство среди работников. В офисы Amazon сотрудники начнут возвращаться с января. McKinsey & Co также «пересматривает» подход к удаленной работе. В консалтинговой компании при этом стремятся найти баланс между очным присутствием и гибкой занятостью. При этом в McKinsey & Co подчеркивают, что работа в офисе более эффективна и приводит к большему количеству инноваций. Microsoft, напротив, не планирует вводить пятидневный RTO и учится эффективно управлять удаленщиками, чтобы они чувствовали себя более вовлеченными и продуктивными.
Консенсуса относительно лучшего формата работы пока нет. Ряд исследований показывает, что удаленные работники счастливее обитателей офисов и потому могут более эффективно выполнять обязанности. Работодатели при этом рассматривают удаленный и гибридный форматы как способ сократить издержки. Другие исследования фиксируют снижение производительности удаленных сотрудников и их меньшую включенность в процессы.
Сами работники менять постковидные привычки и возвращаться в офисы не готовы. По данным опроса ResumeTemplates.com (проводился среди 713 руководителей компаний, которые требуют от сотрудников находиться в офисе не менее одного дня в неделю), в 75% компаний работники не соблюдают политику RTO. Наиболее распространенная тактика — просто не появляться в офисе в назначенные дни: такой подход отметили 47% компаний. В 40% компаний работники не остаются в офисе на полный рабочий день. В некоторых компаниях (7%) сотрудники научились манипулировать системами входа, чтобы создать видимость соблюдения требований.
Большинство компаний воспринимают сопротивление работников RTO как небольшую проблему, для 8% это серьезный вызов, еще 23% пока не видят никакой проблемы в сопротивлении сотрудников. При этом 52% компаний намерены более строго контролировать соблюдение требований RTO в 2025 году, 27% не определились с линией поведения, и лишь 22% работодателей не планируют ужесточать контроль.
На российском рынке дистанционная занятость и вовсе не прижилась, показало исследование аналитиков Центра трудовых исследований ВШЭ Ростислава Капелюшникова и Дарьи Зинченко «Цифровые формы занятости на российском рынке труда: дистанционная и платформенная». Если во время пандемии удаленная занятость охватила 25–30% всех работающих, почти мгновенно увеличившись с 1–1,5%, то уже в начале 2022 года она снизилась до 4,2%, а к концу 2023 года сократилась до 1,4%. На начало сентября 2024 года в РФ примерно 1 млн человек трудятся дистанционно, или чуть более 1% всех занятых. Из них 35–45% работают полностью удаленно, 55–65% — в гибридном режиме. Такие результаты в несколько раз ниже, чем в других странах: хотя после пандемии доля удаленки сократилась везде, нигде ее падение не было таким резким.
Основатель HR-агентства Favourite Partners Наталья Дубинникова — о том, почему эффективность сотрудников не обусловлена работой
Слабое по международным меркам распространение дистанционной занятости в РФ может быть связано с традиционной авторитарной управленческой культурой, отмечают эксперты. Компании с успешным опытом дистанционной занятости ужесточать требования к сотрудникам не планируют. В пресс-службе «Билайна» отмечают, что научились работать эффективно вне офиса с 2016 года — задолго до того, как это стало вынужденной необходимостью. «Внутренняя культура в компании изначально предполагает свободу: по договоренности с руководителем график работы сотрудника может быть гибридным»,— добавляют в «Билайне».
Гендиректор АО «Гринатом» Михаил Ермолаев рассказывает, что сейчас в «Гринатоме» работают почти 10 тыс. человек, 60% из них работают удаленно либо по гибридному графику — это в основном ИТ-специалисты и специалисты в области бухгалтерского и налогового учета и управления персоналом. При этом все руководители работают в приближенном к очному формате. Полного возврата к работе в офисе компания не планирует, так как у гибридной модели есть плюсы. «Во-первых, расширяется география подбора кандидатов; во-вторых, 90% кандидатов-айтишников рассматривают вакансии только с возможностью удаленной работы; в-третьих, это возможность для внутренней трансформации — например, нам удалось сократить уровни управления, чтобы сигнал до руководителя, принимающего решения, доходил как можно быстрее, а также усовершенствовать систему измерения эффективности»,— перечисляет Михаил Ермолаев.
Впрочем, в 2024 году многие российские работодатели стали укрепляться во мнении возвращать сотрудников в офисы. Партнер рекрутинговой компании Cornerstone Владислав Быханов утверждает, что если раньше на собеседованиях работодатели заявляли о возможности удаленного формата, то сейчас все больше компаний требуют присутствия сотрудников в офисе хотя бы на период испытательного срока. «Даже позиции в IT, которые традиционно предполагали дистанционную работу, теперь зачастую переводят в офисный режим, особенно если речь идет о критических для бизнеса ролях, требующих постоянного контроля»,— поясняет эксперт. По его словам, компании стремятся вернуть в офис специалистов, выполняющих ключевые задачи, чтобы оперативно решать возникающие вопросы. Например, крупные нефтяные компании устанавливают требование ежедневного присутствия для сетевых инженеров и администраторов. Гендиректор кадрового агентства ProPersonnel Татьяна Долякова также рассказывает, что крупные предприятия, работающие с персональными данными, такие как банки и госкомпании, склонны возвращать сотрудников в офис из соображений безопасности. «Эти меры направлены на предотвращение утечек конфиденциальной информации, что особенно важно для ВПК и IT-сектора»,— объясняет эксперт.
Возвращения в офис также требуют российские компании, выкупившие активы иностранных предприятий — они находятся на этапе адаптации, что требует трансформации корпоративных культур. «Когда смешиваются российские и международные корпоративные культуры, собственники осознают необходимость более тесного контроля за процессами и возвращают персонал в офис. Это необходимо для успешного внедрения HR-процессов и плавной адаптации к новым условиям»,— поясняет Татьяна Долякова. По мнению эксперта, переход к более строгому управлению также связан с давлением на бизнес, вызванным изменениями в законодательстве и падением маржинальности. Госпожа Долякова прогнозирует, что к 2025 году доля офисных сотрудников значительно возрастет, а модели гибридной работы будут поддерживаться лишь частично, в основном для сотрудников, работающих в удаленных подразделениях или на начальных позициях.
Операционный директор «Анкора» Алексей Миронов пока не наблюдает всеобщего желания компаний полностью перевести сотрудников в офис, так как это требует значительных затрат на расширение офисных пространств и инфраструктуры. По словам Владислава Быханова, настроенные на возвращение сотрудников работодатели столкнулись с дефицитом офисных площадей на рынке: компании жалуются, что свободных офисов в бизнес-центрах не осталось, у всех подписаны долгосрочные контракты.
В таких условиях российский бизнес в целом устраивает гибридная занятость на два-три офисных дня в неделю. По словам Алексея Миронова, гибрид — приемлемая практика для многих российских компаний, особенно если рабочие процессы требуют минимального контроля. «Гибридный формат успешно применяется на протяжении последнего года: компании оптимизируют офисные пространства и удерживают сотрудников, предоставляя им гибкость. Работодатели четко прописывают правила, например требуя два или три фиксированных дня в офисе, но при этом не жестко контролируют их соблюдение»,— отмечает эксперт. По его мнению, полный отказ от удаленки возможен лишь для ограниченного числа позиций. «Случаи, когда компании строго требуют полного присутствия в офисе, редки и обоснованы скорее особыми задачами, связанными с безопасностью или операционной необходимостью»,— говорит Алексей Миронов.
Те, кто оказывает услуги внештатно, например дизайнеры или копирайтеры, по-прежнему могут оставаться на удаленке, но их взаимодействие с работодателем будет выстраиваться на контрактной основе. «Позиции, которые предполагают удаленную работу, все чаще выводятся за периметр компании: такие сотрудники становятся исполнителями по договорам оказания услуг и выставляют счета за выполненные работы»,— отмечает Владислав Быханов. По его словам, удаленная работа слабо ассоциируется с карьерным ростом в крупных компаниях, а востребованные офисные сотрудники, наоборот, могут рассчитывать на карьерные возможности.