Эффективность команды зависит от многих факторов, и глупо надеяться, что одно только возвращение удаленных сотрудников в офис исправит ситуацию. Согласно исследованиям, 70% мы тратим на организацию работы и только 27% остается на сами задачи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Дубинникова, основатель HR-агентства Favourite Partners

Фото: Предоставлено HR-агентством Favourite Partners Наталья Дубинникова, основатель HR-агентства Favourite Partners

Фото: Предоставлено HR-агентством Favourite Partners

Обычно для достижения большей результативности убирают барьеры, которые мешают. Например, можно избавиться от ненужных совещаний. Но ведь именно вынужденная удаленка показала нам, сколько времени мы тратим на собрания в кабинете у руководителя, и иногда быстрый созвон в Zoom или обмен сообщениями в мессенджере гораздо удобнее и продуктивнее.

Еще одна причина, по которой страдает эффективность,— кривая коммуникация. Все участники процесса должны четко знать свои задачи, сроки, полномочия, KPI. И совершенно не важно, в офисе сидят сотрудники или нет. Да, на удаленке организовать процесс сложнее, но возможно. Сегодня существует огромное количество инструментов для управления работой удаленной команды. Руководителю просто нужно потратить время на то, чтобы выбрать оптимальные сервисы для своей компании и обучить всех работников.

Хорошее управление — это не о том, чтобы посадить всех по кабинетам и раздавать поручения. Грамотный руководитель учитывает сильные стороны своих людей и их мотивацию при назначении задач. Когда работник на своем месте, само место не имеет значения. Он будет с горящими глазами трудиться на результат.

Удаленка многим сотрудникам дает возможность достичь баланса работы и личной жизни. Когда ты сам распоряжаешься своим временем, ты экономишь его. А когда тебе надо отсидеть в офисе его с 9 до 18, ты растягиваешь время — зачем делать задачи прямо сейчас, если все равно сидеть за столом до вечера? Удаленные сотрудники моего агентства, например, научились встраивать в свой рабочий день и поход к стоматологу, и фитнес, и просто прогулку с собакой. Они успевают забрать младших детей из садика, а со старшими сделать уроки. Они даже путешествовать умудряются, прихватив с собой ноутбук. А все потому, что сами выбрали удобный график для продуктивной работы. И это может быть и после 18, и в выходные. И наша компания не теряет в эффективности и не теряет людей из-за выгорания.

Еще один тренд — совместительство. Работа из дома и гибкий режим позволяют человеку запустить собственную практику или найти занятость в других проектах. И это часто оборачивается плюсом еще и для работодателей: сотрудник старается быть максимально эффективным, выполняя задачи в сжатые сроки.

Вынужденная удаленка во время пандемии на многое заставила посмотреть под другим углом. Мир не будет прежним. И людей, привыкших к дистанционному формату, будет трудно вернуть в офис. В практике нашего агентства было много кейсов, когда именно возврат в офис становился причиной увольнения. Это были телеком-компании, консалтинговые и промышленные компании. Офисный персонал бунтовал и буквально массово увольнялся, потому что люди не хотели, как раньше. А увольнения и наем новых людей — риски и большие финансовые затраты для компании.

Были и другие кейсы. Одна производственная компания с широкой представленностью на всей территории России была в поиске уникального специалиста. Они готовы были этого человека вывезти из любой точки страны к себе в головной офис, но на релокацию специалист не согласился. Компания настолько влюбилась в него и оценила его компетенции, что дала ему возможность работать удаленно, с командировками, с периодическим присутствием в офисе в Москве.

Сейчас с учетом того, что квалифицированных людей найти действительно сложно, серьезным мотиватором для работников становится как раз возможность самому влиять на свой график и управлять своим временем. А с другой стороны, многим компаниям удаленка дает возможность нанимать классных специалистов, которые живут в разных уголках мира, и это открывает для компании большие возможности.