К бывшему градоначальнику пришли за миллиардом

В Нижнем Новгороде прокуратура требует взыскать с экс-главы города Олега Сорокина и его бывшей жены Элады Нагорной более 1 млрд руб. В такую сумму надзорное ведомство оценило стоимость доли госпожи Нагорной в ООО «Старт-Строй» — компании, контролирующей крупнейший проект жилой застройки областного центра. По версии прокуратуры, Олег Сорокин, будучи градоначальником, способствовал бизнесу жены. Ранее связанная с экс-супругами компания уплатила в бюджет по иску Генпрокуратуры 1,5 млрд руб. С новым требованием Олег Сорокин, отбывающий десятилетний срок заключения, также не согласен. В гражданском процессе он участвует с помощью видеосвязи из омской колонии строгого режима, куда его недавно этапировали из Мордовии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший мэр Нижнего Новгорода Олег Сорокин в суде (январь 2019 года)

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Бывший мэр Нижнего Новгорода Олег Сорокин в суде (январь 2019 года)

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Советский райсуд Нижнего Новгорода приступил к рассмотрению иска районной прокуратуры, требующей взыскать 1,039 млрд руб. с ООО «Старт-Строй» в пользу Федеральной службы судебных приставов для дальнейшего распределения этой суммы в бюджет РФ. Наряду с компанией ответчиками суд признал экс-главу Нижнего Новгорода Олега Сорокина (был градоначальником в 2010−2015 годах) и его бывшую супругу Эладу Нагорную, которая владела 60% доли в уставном капитале «Старт-Строя».

Олег Сорокин отбывает наказание за получение взятки в форме услуги и участие в похищении человека. Он отсидел почти семь лет из назначенных ему десяти.

В суде выяснилось, что бывшего главу Нижнего Новгорода недавно этапировали из мордовской колонии строгого режима в ИК-6 в Омске. Заключенный по видеосвязи посетовал, что уже месяц сидит в Омске, но прокуратура Советского района Нижнего Новгорода высылает ему материалы дела по старому месту заключения в Мордовии и адресу регистрации в Нижегородской области, где его «застать весьма затруднительно». В ответ представитель прокуратуры Юлия Сергейчева сообщила, что уточненный иск они на днях направили в омский ГУФСИН. Судья отказал адвокатам, просившим не начинать разбирательство без ознакомления Олега Сорокина с делом, отметив, что в нем пять томов и осужденный вправе знакомиться с документами по мере необходимости.

Прокуратура в иске попросила солидарно взыскать с Олега Сорокина, Элады Нагорной и ООО «Старт-Строй» более миллиарда рублей — стоимость доли бывшей жены градоначальника в фирме, полученной, как считает надзор, коррупционным путем. Еще в 2012–2014 годах компания «Инградстрой», которую позже выкупил «Старт-Строй», в качестве единственного участника торгов получила крупнейший земельный массив — 453 га в Нижнем Новгороде — под комплексную застройку. Сейчас на этих участках продолжается строительство ЖК «Новая Кузнечиха».

В 2023 году Генпрокуратура РФ взыскала в госбюджет с ООО «Инградстрой», Олега Сорокина и Элады Нагорной 1,5 млрд руб.— прибыль застройщика за пять лет.

В суде Генпрокуратура доказывала, что земля под застройку была получена компанией коррупционным путем, поскольку Олег Сорокин, будучи главой города, продолжал тайно контролировать строительный бизнес и фактически управлял им. Теперь на аналогичных основаниях выдвинула требования районная прокуратура уже к «Старт-Строю», как учредителю крупного застройщика.

Представители Олега Сорокина и Элады Нагорной с иском не согласны. Адвокат Дмитрий Ляховецкий, протестуя против включения бывшего главы в ответчики по миллиардному требованию, сообщил, что прокуратура не указала, что именно нарушил Олег Сорокин. «Как прокуратура представляет себе обращение в доход Российской Федерации денежных средств с Сорокина, которых он не получал, мы не понимаем. В этом иске надо отказывать»,— отметил господин Ляховецкий. Его коллега Павел Зоркин, представляющий интересы Элады Нагорной, также возражал, отметив, что она не получала никакой прибыли за счет своей доли в компании. В конце прошлого года она вышла из участников ООО «Старт-Строй», но переход прав собственности на бизнес пока не произошел, потому что компаньоны еще не заплатили ей за долю в бизнесе.

Госпожа Нагорная после ареста мужа в конце 2017 года вместе с детьми уехала из России и с тех пор живет за рубежом. В мае 2023 года супруги официально развелись.

Представители ответчиков также ссылались на допросы бывших компаньонов Олега Сорокина, участников и директоров компаний. В рамках его уголовного дела они дали показания о том, что Олег Сорокин, став главой Нижнего Новгорода в 2010 году, вышел из состава учредителей, и с тех пор более не имел никакого отношения к строительному бизнесу. Прокуратура в своем иске, по версии ответчиков, смешала деятельность двух компаний — «Старт-Строй» и «Инградстрой», выстроив вокруг последней «множество выводов, не соответствующих действительности».

Суд приобщил протоколы допросов свидетелей по уголовному делу Олега Сорокина и согласился допросить бывших и действующих директоров компаний Андрея Тайга, Дмитрия Долинина и Андрея Поваляева. Соучредители девелоперского бизнеса Олег Головко, братья Павел и Максим Акатовы привлечены в процесс третьими лицами.

Роман Кряжев, Нижний Новгород