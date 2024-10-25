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Главные новости за 25 октября. Сочи

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о продолжении программы финансовой поддержки для выпускников, успешно сдавших ЕГЭ на максимальный балл. В 2024 году 104 стобальника, в том числе школьники из Сочи, которые поступили в кубанские вузы, уже начали получать денежные выплаты.

Днем в пятницу, 25 октября, в Сочи прогнозируют сильный дождь и грозу. Синоптики сообщают, что погода на территории Сочи и Сириуса ухудшится с вечера 25 октября и до утра 26 октября.

В связи с предстоящим «Сочи Марафоном» 2 и 3 ноября на курорте временно изменится схема движения общественного транспорта. Пассажиров просят учитывать новые маршруты и часы работы автобусов.

В Армавире завершились соревнования среди юниоров по дзюдо. Представители Сочи завоевали золотую и серебряную медали.

В рамках подготовки к зимнему сезону курорт «Роза Хутор» объявил о приостановке работы канатных дорог с 5 ноября по 8 декабря. В этот период подъемники «Олимпия», «Заповедный лес», «Кавказский экспресс», «Волчья скала» и «Эдельвейс» будут находиться на регламентных работах.

В ДОМ.РФ обсуждают возможность реализации проекта комплексного развития территории (КРТ) в Сочи. В институте ожидают большой спрос на эту площадку на курорте.

Вылет рейса U6-548, который должен был отправиться из Сочи в Санкт-Петербург, перенесли более чем на 19 часов. Авиакомпания «Уральские авиалинии» задержала рейс по производственной причине.

Днем в пятницу, 25 октября, в Telegram-каналах начали появляться сообщения о том, что напавшего на полицейского в Краснодаре приезжего задержали в Лазаревском районе Сочи. В правоохранительных органах заявили, что информация не соответствует действительности.

С 27 октября 2024 года аэропорт Сочи переходит на осенне-зимнее расписание, которое будет действовать до 29 марта 2025 года.

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