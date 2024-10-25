Задержавшийся на 19 часов рейс из Сочи в Санкт-Петербург готовится к вылету

Вылет рейса U6-548, который должен был отправиться из Сочи в Санкт-Петербург, перенесли более чем на 19 часов. Сейчас самолет готовится к вылету, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе аэропорта курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Вылет рейса U6-548, назначенный на 17:30 по московскому времени 24 октября, отложили до 12:15 25 октября. В пресс-службе аэропорта Сочи уточнили, что авиакомпания «Уральские авиалинии» задержала рейс по производственной причине, не уточнив конкретно.

Пассажиров обеспечили необходимым на время ожидания вылета. В соответствии с требованиями ФАП-82 авиакомпания организовала для них размещение в гостиницах, а также предоставила питание и напитки. Самолет совершил вылет в 12:37, уточнили в пресс-службе воздушной гавани.

Мария Удовик