Сильный дождь и грозу прогнозируют в Сочи

Днем в пятницу, 25 октября, в Сочи прогнозируют сильный дождь и грозу. Синоптики сообщают, что погода на территории Сочи и Сириуса ухудшится с вечера 25 октября и до утра 26 октября, передает пресс-служба администрации Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Все службы курорта работают в усиленном режиме. Ситуацию по поручению мэра Сочи контролирует городской оперативный штаб»,— говорится в публикации.

Горожанам и туристам рекомендуют воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями и шаткими конструкциями. Власти советуют предпринять необходимые меры предосторожности.

По данным Telegram-канала «Метеовести», в Сочи в пятницу пройдут небольшие дожди, в горной части курорта возможно со снегом, температура воздуха составит +16 градусов, что на 3 градуса ниже многолетних значений. С воскресенья вероятность осадков будет небольшой, и холодная аномалия сократится — днем до +17…+18 градусов.

Вячеслав Рыжков