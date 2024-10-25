В полиции опровергли информацию о задержании в Сочи напавшего на сотрудника ППС

Днем в пятницу, 25 октября, в Telegram-каналах начали появляться сообщения о том, что напавшего на полицейского в Краснодаре приезжего задержали в Лазаревском районе Сочи. В правоохранительных органах «Ъ-Сочи» заявили, что информация не соответствует действительности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Ранее в полиции также опровергли фейк о том, что избитый приезжим сотрудник ППС скончался. Об этом писал «Ъ-Кубань» со ссылкой на пресс-службу краснодарского УМВД.

Поиски нападавшего продолжаются. Как указано в ориентировке полиции, разыскивается Марат Абдюшев 1991 года рождения. Ночью в четверг, 24 октября, около гаражей по улице Лузана в Краснодаре он и еще один приезжий из Башкортостана вели себя подозрительно, пару заметили сотрудники ППС. На одного из полицейских разыскиваемый напал, избил, отобрал табельное оружие и сбежал. Сообщника удалось задержать.

Сбежавшего ищут по Краснодару второй день. В связи с этим на выездах из города образуются пробки. Наряды полиции усилили бойцами ОМОНа. В краевой столице действует «план-перехват».

Вячеслав Рыжков