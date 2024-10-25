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Дзюдоистка из Сочи получила золото на первенстве Южного федерального округа

В Армавире завершились соревнования среди юниоров по дзюдо. Представители Сочи завоевали золотую и серебряную медали, сообщает пресс-служба департамента спорта города.

Фото: пресс-служба департамента физической культуры и спорта Сочи

Фото: пресс-служба департамента физической культуры и спорта Сочи

Дзюдоистка Инна Михеенкова из спортивной школы по самбо и дзюдо Сочи выступила в весовой категории до 57 кг. Спортсменка забрала золото. Госпожа Михеенкова тренируется под руководством Юлии Верхотуровой и Алексея Утенина.

В весовой категории свыше 78 кг серебряную медаль завоевала Милана Белецкая. Спортсменка представляла МБУ ДО СШОР №24 Сочи. Тренерами госпожи Белецкой являются Евгений Нагимов и Бислан Хатхе.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте пройдет «Сочи Марафон». Из-за мероприятия схема движения некоторых автобусов изменится.

Мария Удовик

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