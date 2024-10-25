Стобалльники из Сочи, поступившие в вузы Кубани, получили по 100 тысяч рублей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о продолжении программы финансовой поддержки для выпускников, успешно сдавших ЕГЭ на максимальный балл. В 2024 году 104 стобальника, в том числе школьники из Сочи, которые поступили в кубанские вузы, уже начали получать денежные выплаты, сообщает пресс-служба администрации края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«В прошлом году мы приняли решение поддержать школьников, которые сдали ЕГЭ на 100 баллов и стали обучаться в вузах края. В этом году продолжаем оказывать финансовую поддержку»,— уточнил господин Кондратьев.

Среди получателей премии преобладают студенты из Краснодара — 97 человек. Также в число награжденных вошли молодые люди из Армавира, Новороссийска, Сочи и Славянска-на-Кубани.

Самыми популярными учебными заведениями для поступления среди школьников, которые получили максимальный балл на ЕГЭ, стали Кубанский государственный университет, Кубанский государственный медицинский университет и Краснодарский институт культуры. В этом году стобалльники чаще выбирали такие направления, как педагогическое образование, журналистика и лечебное дело.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте 13 школьников получили максимальное количество баллов на ЕГЭ. Около 300 выпускников заслужили медаль «За особые успехи в учении».

Мария Удовик