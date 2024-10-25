Схему движения общественного транспорта временно изменят в Сочи

В связи с предстоящим «Сочи Марафоном» 2 и 3 ноября на курорте временно изменится схема движения общественного транспорта. Пассажиров просят учитывать новые маршруты и часы работы автобусов, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В субботу, 2 ноября, с 14:00 до 19:00 маршрут №115 будет следовать в прямом направлении без изменений по Дублеру Курортного проспекта. Однако в обратном направлении автобусы будут двигаться по улицам Конституции СССР, Московской, Горького, а затем вернутся на Курортный проспект. При этом временно исключаются остановки «Поликлиника (ул. Конституции СССР)», «Ривьерский мост», «Морвокзал (ул. Несебрская)», «Фестивальный», «Зимний театр», «Парк Фрунзе» и «Дендрарий».

Маршрут №14 также будет изменен. Он будет курсировать по ул. Конституции СССР, Московской, Горького и далее по Курортному проспекту. На время проведения марафона на этом маршруте исключат остановки «Поликлиника (ул. Конституции СССР)» и «Ривьерский мост».

Маршруты №14, 15, 17 и 23 приостановят работу 3 ноября с 04:00 до 14:00. В этот период маршруты «Лазаревское — Сочи» №75П, 77, 119 и 169 будут следовать по улицам Виноградной, Гагарина, Московской с дальнейшим направлением на ж/д вокзал в Сочи.

«Ъ-Сочи» писал, что для проведения «Сочи Марафона» в центре курорта ограничат движение транспорта. Временные изменения продлятся с 6:00 27 октября до 6:00 4 ноября.

Мария Удовик