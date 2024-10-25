В горах Сочи приостановят работу подъемников

В рамках подготовки к зимнему сезону курорт «Роза Хутор» объявил в своем официальном Telegram-канале о приостановке работы канатных дорог с 5 ноября по 8 декабря. В этот период подъемники «Олимпия», «Заповедный лес», «Кавказский экспресс», «Волчья скала» и «Эдельвейс» будут находиться на регламентных работах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Для любителей горных прогулок будут открыты горный парк «Стрела», а также одноименный подъемник, который позволяет подняться на высоту 1,6 тыс. м. Для удобства гостей организуют шаттлы до Горной Олимпийской Деревни. Желающие также могут добраться до деревни на личном транспорте или такси.

«Ъ-Сочи» писал, что из-за ухудшения погодных условий Кавказский заповедник закрыл летние многодневные маршруты. Туристам остаются доступны однодневные и круглогодичные маршруты, экоцентры, а также парк «Южные культуры», который перешел на зимний режим работы.

Мария Удовик