ДОМ.РФ может реализовать проект КРТ в Сочи

В ДОМ.РФ обсуждают возможность реализации проекта комплексного развития территории (КРТ) в Сочи. В институте ожидают большой спрос на эту площадку на курорте, пишет «РБК Краснодар» со ссылкой на руководителя по параметрам развития территории в подразделении «Градостроительство, сопровождение проектов и инфраструктура» ДОМ.РФ Анну Должанскую.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Мы думаем, что на эту площадку тоже будет огромный спрос, поскольку наши площадки большие по площади, позволяют создать комфортный комплексный проект. Но мы в своих проектах требуем соблюдать стандарт КРТ»,— заявила госпожа Должанская.

Спикер при этом отметила сложность реализации подобных проектов в Сочи из-за транспортной доступности. Другими препятствиями, по мнению эксперта, могут стать трудности работы с зелеными насаждениями, невозможность создать глубокие паркинги. Также местный рельеф предполагает особенную работу с трассированием.

Правительственная комиссия пока не приняла окончательного решения по участкам КРТ на курорте. При этом, как уточняется, могут быть реализованы другие проекты: общественно-деловые зоны, производственные, туристические и рекреационные объекты.

Днем накануне, 24 октября, глава курорта Андрей Прошунин сообщил, что в городе могут создать технопарк. Предполагается, что он объединит перспективные производства.

Вячеслав Рыжков