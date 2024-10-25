Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ДОМ.РФ может реализовать проект КРТ в Сочи

В ДОМ.РФ обсуждают возможность реализации проекта комплексного развития территории (КРТ) в Сочи. В институте ожидают большой спрос на эту площадку на курорте, пишет «РБК Краснодар» со ссылкой на руководителя по параметрам развития территории в подразделении «Градостроительство, сопровождение проектов и инфраструктура» ДОМ.РФ Анну Должанскую.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Мы думаем, что на эту площадку тоже будет огромный спрос, поскольку наши площадки большие по площади, позволяют создать комфортный комплексный проект. Но мы в своих проектах требуем соблюдать стандарт КРТ»,— заявила госпожа Должанская.

Спикер при этом отметила сложность реализации подобных проектов в Сочи из-за транспортной доступности. Другими препятствиями, по мнению эксперта, могут стать трудности работы с зелеными насаждениями, невозможность создать глубокие паркинги. Также местный рельеф предполагает особенную работу с трассированием.

Правительственная комиссия пока не приняла окончательного решения по участкам КРТ на курорте. При этом, как уточняется, могут быть реализованы другие проекты: общественно-деловые зоны, производственные, туристические и рекреационные объекты.

Днем накануне, 24 октября, глава курорта Андрей Прошунин сообщил, что в городе могут создать технопарк. Предполагается, что он объединит перспективные производства.

Вячеслав Рыжков

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...