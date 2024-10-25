Аэропорт Сочи вводит осенне-зимнее расписание полетов

С 27 октября 2024 года аэропорт Сочи переходит на осенне-зимнее расписание, которое будет действовать до 29 марта 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

В этом периоде авиакомпании предложат пассажирам 71 направление. Запланировано 48 внутренних направлений и 23 — международных.

Перелеты будут выполнять 27 авиакомпаний, среди которых восемь иностранных авиаперевозчиков. Так, в Москву можно будет летать с помощью 12 авиакомпаний с частотой до 26 рейсов в сутки. Санкт-Петербург обслуживают шесть авиакомпаний, а в Казань предусмотрены рейсы от трех авиаперевозчиков.

Рейсы в Ереван и Стамбул предлагают шесть и четыре авиакомпании соответственно. В Анталью и на курорты Египта, такие как Хургада и Шарм-эль-Шейх, выйдут три авиакомпании.

Мария Удовик