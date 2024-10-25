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Владимир Путин улетел из Казани после саммита БРИКС

Президент России Владимир Путин улетел из Казани после завершения всех двусторонних встреч на полях саммита БРИКС. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе раиса Татарстана.

«Владимир Владимирович работал на полях саммита до глубокой ночи. По завершению всех встреч он покинул Казань»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что рабочая программа президента РФ не уложилась в три дня саммита БРИКС в Казани.

Перед казанским саммитом объединения Владимир Путин анонсировал 17 двусторонних встреч на полях встречи глав государств.

Диана Соловьёва

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