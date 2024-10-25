Рабочая программа Владимир Путина в Казани не уложилась в 3 дня

Рабочая программа президента России Владимира Путина не уложилась в три дня саммита БРИКС в Казани. Понадобится четыре дня, чтобы выполнить все запланированное. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«В три дня не уложились. Четыре понадобится»,— рассказал Юрий Ушаков.

Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. Ранее Владимир Путин анонсировал 17 двусторонних встреч в рамках встречи глав государств. Вчера во время пресс-конференции президент России сообщил журналистам, что он проведет около 7 отдельных встреч с иностранными лидерами.

Диана Соловьёва