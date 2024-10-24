Главные новости за 24 октября. Сочи

Директор Швейцарской национальной лиги (NL) Денис Воше заявил, что не будет аннулировать контракт самовольно оставившего ХК «Сочи» нападающего Михала Криштофа с клубом «Лангнау Тайгерс».

Отсутствие крупных земельных площадок существенно ограничивает возможности для комплексной застройки в Сочи. Сегодня нет ни одного значительного земельного участка, который можно было бы использовать для создания крупномасштабных жилых или апартаментных комплексов.

Хостинский районный суд Сочи завершил рассмотрение дела о мошенничестве. Сочинца признали виновным в совершении шести преступлений по ч. 2–4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Регулирование сферы деятельности такси влечет за собой новые расходы, которые закладываются в общую стоимость. И нововведения, и предыдущие меры регулирования могут вызвать рост цены за проезд на 15–20% по сравнению с прошлым годом.

Власти Сочи договорились с ПАО «ТНС энерго Кубань» о создании межведомственной рабочей группы. Она будет заниматься контролем исполняемости платежей за предоставление электроэнергии.

Сочинские правоохранительные органы разыскивают пассажира, который в среду, 23 октября, подрался с водителем автобуса №30. Уже установили личность водителя общественного транспорта, вовлеченного в конфликт с пассажиром.

Уволен пилот авиакомпании Smartavia, самолет которого коснулся хвостом взлетной полосы в аэропорту Сочи. Инцидент произошел в августе 2024 года. Ранее пилот уже имел дисциплинарное взыскание.

Скончался бывший сотрудник администрации Сочи Василий Ильенко. У него была флегмона шеи.

Несмотря на ухудшение погодных условий, аэропорт Сочи продолжает работать в штатном режиме. В Адлерском районе курорта, по словам местных жителей в соцсетях, наблюдаются серьезные проблемы с транспортом.