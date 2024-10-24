На фоне непогоды аэропорт Сочи работает в штатном режиме

Несмотря на ухудшение погодных условий, аэропорт Сочи продолжает работать в штатном режиме. Об этом «Ъ-Сочи» рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В Адлерском районе курорта, по словам местных жителей в соцсетях, наблюдаются серьезные проблемы с транспортом. В результате сильных ливней затоплен участок федеральной трассы вблизи жилого комплекса «Морская симфония». Автомобилисты сообщают о значительных затруднениях в движении и образовавшихся пробках.

Как следует из данных сервиса «Яндекс Карты», на трассе А-147 в Адлере пробка растянулась на 7 км. Также сильно загружены улицы Гастелло, Ленина, Мира, Новый Адлерский мост, Авиационная, Каспийский, Суздальская.

Местные жители делятся в Telegram-каналах фото и видео подтоплений на других улицах Адлера. В то же время сочинцы и гости города в других районах не сообщали о подобных проблемах.

Мария Удовик