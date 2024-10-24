В Швейцарии не хотят аннулировать контракт покинувшего «Сочи» хоккеиста

Директор Швейцарской национальной лиги (NL) Денис Воше заявил, что не будет аннулировать контракт самовольно оставившего ХК «Сочи» нападающего Михала Криштофа с клубом «Лангнау Тайгерс», пишет «РИА Новости». Словацкий игрок оставил сочинскую команду неделей ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Как сообщается, президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов написал господину Воше письмо с просьбой расторгнуть контракт словацкого хоккеиста. В ответ на это директор лиги заявил, что переход одобрила IIHF.

«Для нас вся процедура прошла в соответствии с правилами. Точка. Если КХЛ чем-то недовольна, то она может обратиться в ФХР, которая является членом IIHF»,— приводят СМИ слова господина Воше.

В пресс-службе ХК «Сочи» ранее рассказали, что 15 октября Михал Криштоф после тренировки самовольно покинул расположение команды. В клубе заявили, что собираются действовать в правовом поле в соответствии с нормами регламента КХЛ.

Вячеслав Рыжков