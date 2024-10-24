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За долгами по энергии в Сочи будет следить межведомственная рабочая группа

Власти Сочи договорились с ПАО «ТНС энерго Кубань» о создании межведомственной рабочей группы. Она будет заниматься контролем исполняемости платежей за предоставление электроэнергии, сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Глава курорта Андрей Прошунин встретился с управляющим директором ПАО «ТНС энерго Кубань» Александром Халанским. Стороны обсудили вопросы взаимодействия.

«Коммунальные ресурсы должны предоставляться в дома наших жителей и для организаций стабильно и качественно — это стратегическая задача. Рост базы потребителей накладывает ответственность по развитию инфраструктуры и напрямую ведет к укреплению экономики города-курорта, повышению качества жизни и отдыха»,— отметил господин Прошунин.

Компания поставляет энергию в дома 270 тыс. сочинцев и в 11 тыс. организаций. Власти курорта намерены укрепить дальнейшее взаимодействие со всеми предприятиями энергокомплекса.

Вячеслав Рыжков

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