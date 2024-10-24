За долгами по энергии в Сочи будет следить межведомственная рабочая группа
Власти Сочи договорились с ПАО «ТНС энерго Кубань» о создании межведомственной рабочей группы. Она будет заниматься контролем исполняемости платежей за предоставление электроэнергии, сообщает пресс-служба администрации города.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Глава курорта Андрей Прошунин встретился с управляющим директором ПАО «ТНС энерго Кубань» Александром Халанским. Стороны обсудили вопросы взаимодействия.
«Коммунальные ресурсы должны предоставляться в дома наших жителей и для организаций стабильно и качественно — это стратегическая задача. Рост базы потребителей накладывает ответственность по развитию инфраструктуры и напрямую ведет к укреплению экономики города-курорта, повышению качества жизни и отдыха»,— отметил господин Прошунин.
Компания поставляет энергию в дома 270 тыс. сочинцев и в 11 тыс. организаций. Власти курорта намерены укрепить дальнейшее взаимодействие со всеми предприятиями энергокомплекса.