Цены на такси в Сочи могут вырасти на 20% в 2024 году

Регулирование сферы деятельности такси влечет за собой новые расходы, которые закладываются в общую стоимость. И нововведения, и предыдущие меры регулирования могут вызвать рост цены за проезд на 15–20% по сравнению с прошлым годом, рассказал «Ъ-Сочи» представитель общественного совета по развитию такси в городе Сочи Антон Цыбульников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Одним из факторов роста становится ОСГОП — обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика, то есть новый вид страхования, который должен защищать интересы пассажира. Он действует, если пассажир получил повреждение или если пострадало его имущество. Новое правило вступило в силу 1 сентября 2024 года.

«После введения ОСГОП цены на проезд, безусловно, увеличатся. Это будет связано с тем, что некоторая часть рынка не выполнит требования по ОСГОП и уйдет в серую зону, тем самым создаст дефицит кадров в белой зоне. Это повлечет за собой рост цен в белой зоне, а следом за ним последует рост цен в серой зоне. Сочи — город с ярко выраженной сезонностью, и примерно с 20 октября по 20 декабря — это период самого дна спроса. В этот период мы ожидаем рост цены порядка 15–20% относительно предыдущего года. А когда пройдем этот период, процент может быть еще больше»,— говорит Антон Цыбульников.

На фоне этого постепенно будет снижаться доступность услуг. Все это, отмечает эксперт, связано как с новыми, так и с предыдущими мерами регулирования отрасли.

«Для того чтобы отрасль динамично развивалась и выполняла те стандарты, которые требует от нее законодательство, необходимо, чтобы бизнес был обеспечен всем необходимым — это приемлемые цены на новые автомобили, доступный лизинг, субсидирование, адекватные цены на страховки. У некоторых перевозчиков стоимость ОСАГО доходит до 90 тыс. руб. за одну машину — о какой рентабельности может идти речь при таких ценах. Важно, чтобы законодательные и исполнительные органы прислушивались к бизнесу и его проблемам, пытались понять нас и помочь нам с решением этих проблем»,— подытожил Цыбульников.

Александра Каверина