Скончался арестованный по подозрению во взяточничестве экс-чиновник Сочи

Скончался бывший сотрудник администрации Сочи Василий Ильенко. У него была флегмона шеи, сообщает «Ъ-Кубань» со ссылкой на супругу экс-чиновника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Уточняется, что господин Ильенко скончался еще 5 сентября. Спустя семь дней в Крымске состоялось поминание умершего, на котором присутствовали близкие бывшего чиновника. Супруга умершего заявила, что из-за остро возникшей болезни бывший чиновник «ушел за четыре дня», до этого его состояние было стабильным.

В январе 2024 года Василия Ильенко отправили под домашний арест в рамах уголовного дела о взяточничестве. Сообщалось, что в его отношении расследуется дело по ч. 5.ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Чем закончилось расследование и каков сейчас статус уголовного дела – неизвестно.

Вячеслав Рыжков