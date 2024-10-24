Нехватка земельных площадок тормозит развитие рынка элитной недвижимости в Сочи

Отсутствие крупных земельных площадок существенно ограничивает возможности для комплексной застройки в Сочи. Сегодня нет ни одного значительного земельного участка, который можно было бы использовать для создания крупномасштабных жилых или апартаментных комплексов, сообщает РБК Краснодар со ссылкой на руководителя отдела продаж ЖК «Розмарин 2» и «Горные вершины» в Красной Поляне Ирину Богдан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ходе Московского международного жилищного конгресса госпожа Богдан уточнила, что они сталкиваются с серьезными ограничениями из-за нехватки доступной земли. Значительная часть территории Сочи находится под охраной Сочинского национального парка, что также сужает возможности для новых застроек. Сейчас единственной альтернативой остаются участки для индивидуального жилищного строительства, на которых возможно возведение элитных частных домов, пояснила спикер.

«Ъ-Сочи» писал, что элитное жилье на курорте подорожало до 670 тыс. руб. за кв. м. В глазах потенциальных покупателей Сочи начал терять свою популярность.

Мария Удовик