За обман шести граждан на 4,5 млн рублей мошенник получил пять лет тюрьмы в Сочи

Хостинский районный суд Сочи завершил рассмотрение дела о мошенничестве. Сочинца признали виновным в совершении шести преступлений по ч. 2-4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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В ходе судебного процесса выяснилось, что обвиняемый использовал схемы финансового обмана, убеждая потерпевших инвестировать средства в предполагаемый бизнес по закупке и продаже майнингового оборудования. В результате его действий общая сумма ущерба превысила 4,5 млн руб. Мошенник уверял своих жертв в высокой доходности вложений и обещал возврат средств с прибылью. Однако полученные средства потратил на личные нужды.

Подсудимый признал вину и частично возместил ущерб потерпевшим. Учитывая мнение государственного обвинителя, суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима.

«Ъ-Сочи» писал, что под видом сотового оператора мошенники обманули сочинку почти на 1 млн руб. Жертва перевела средства на «безопасный счет».

Мария Удовик