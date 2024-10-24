В Сочи разыскивают пассажира, подравшегося с водителем автобуса

Сочинские правоохранительные органы разыскивают пассажира, который в среду, 23 октября, подрался с водителем автобуса №30. Об этом сообщает пресс-служба УВД курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал ЧП Сочи Фото: Telegram-канал ЧП Сочи

Полицейские установили личность водителя общественного транспорта, вовлеченного в конфликт с пассажиром. В ходе беседы с 40-летним водителем в отделе полиции Центрального района удалось выяснить детали инцидента.

По словам задержанного, молодой человек на протяжении длительного времени оплачивал лишь половину стоимости проезда. На недавнее замечание о нарушении правил поведения в автобусе пассажир отреагировал агрессивно, что и стало причиной конфликта.

Сейчас сотрудники полиции работают над установлением личности и местонахождения второго участника конфликта. Проверка продолжается, по ее результатам примут соответствующее процессуальное решение.

Мария Удовик