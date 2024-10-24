Авиакомпания уволила пилота, коснувшегося хвостом самолета полосы в Сочи

Уволен пилот авикомпании Smartavia, самолет которого коснулся хвостом взлетной полосы в аэропорту Сочи. Инцидент произошел в августе 2024 года. Ранее пилот уже имел дисциплинарное взыскание, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«По результатам расследования, проведенного специальной комиссией, командир воздушного судна Боинг 737-800, допустивший серьезный авиационный инцидент в аэропорту Сочи 18 августа 2024 года, который уже имел ранее вынесенное ему дисциплинарное взыскание, был уволен из авиакомпании по инициативе работодателя»,— говорится в ответе перевозчика.

Как уточняется, уволен 57-летний командир воздушного судна Олег Ряполов. Ранее он летал в составе группы «Русские Витязи».

Инцидент в аэропорту Сочи (тейлстрайк) произошел днем при посадке при благоприятных метеоусловиях. Расследование показало, что экипаж совершил ошибки, которые привели к отделению самолета от полосы после первого приземления. В результате борт коснулся хвостом полосы и получил многочисленные повреждения обшивки задней части фюзеляжа.

Вячеслав Рыжков