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Главные новости за 23 октября. Сочи

Сочи занял первое место в рейтинге популярных направлений для отдыха в период с 27 декабря 2024 года по 12 января 2025 года. Курорт собрал 15% всех новогодних бронирований.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси пригласил главу МИД Египта на первую министерскую конференцию Форума партнерства «Россия — Африка», которая состоится в Сочи в ноябре.

В Сочи санаторий МВД «Искра» повторно выиграл спор с администрацией за свои территории. Истец добился отмены решения властей, согласно которому внутренний проезд между корпусами здравницы был включен в состав дорог общего пользования.

Количество вакансий в сфере гостеприимства Сочи в январе — середине октября 2024 года на рекрутинговой платформе hh.ru превысило 8,7 тыс. Это на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В последние два года стоимость проживания в российских отелях значительно возросла. В Сочи трехзвездочные номера теперь стоят 4,85 тыс. руб. за ночь, что на 47% больше по сравнению с предыдущими периодами.

Глава Сочи Андрей Прошунин заявил, что считает необходимым предоставить местным производителям дополнительные субсидии по муниципальной программе.

В МЦУ Сочи прокомментировали мор рыбы в реке Восточный Дагомыс, на который ранее обратили внимание экологи. Удалось выявить источник сброса (загрязнения), который привел к гибели рыбы в реке.

С 2025 года вместо курортного сбора в Краснодарском крае и в Сочи в частности начнут взимать туристический налог. В пресс-службе прокуратуры Кубани объяснили, по какому принципу будет происходить данная форма налогообложения.

Отопление в Краснополянском поселковом округе Сочи включат раньше, чем в основной части города,— 1 ноября. В начале месяца тепло поступит также в дома жителей села Харциз Первый, поселков Вишневка, Горное Лоо, Атарбеково.

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