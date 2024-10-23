Сочи стал лидером среди популярных направлений на новогодние праздники

Сочи занял первое место в рейтинге популярных направлений для отдыха в период с 27 декабря 2024 года по 12 января 2025 года. Курорт собрал 15% всех новогодних бронирований. Средняя стоимость проживания при пятидневном размещении составляет 5,5 тыс. руб., по данным сервиса бронирования Твил.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

Второе место занял Санкт-Петербург с 14% броней. При средней продолжительности поездки в пять дней стоимость ночи составит 5 тыс. руб.

Замыкает тройку лидеров Москва. Столица набрала 9% бронирований на Новый год. В период праздников стоимость ночи при четырехдневном размещении составит 6 тыс. руб.

В топ-10 также попали Геленджик и Красная Поляна. Геленджик расположился на седьмом месте. Средняя стоимость проживания при пятидневном размещении составляет 5,1 тыс. руб.

Красная Поляна заняла девятое место в рейтинге популярных направлений в Новый год. Средняя продолжительность поездки — пять дней. Средняя стоимость ночи — 17,4 тыс. руб.

Мария Удовик