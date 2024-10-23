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Мэр Сочи предложил дополнительно субсидировать местных производителей

Глава Сочи Андрей Прошунин заявил, что считает необходимым предоставить местным производителям дополнительные субсидии по муниципальной программе. В своем Telegram-канале глава курорта отметил, что территория Сочи уникальна и имеет огромный потенциал для развития субтропического сельского хозяйства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«О сочинском чае, форели, меде и другой экологически чистой продукции знают далеко за пределами города. На встрече с Союзом фермеров Сочи говорили, что она должна быть полнее представлена на внутреннем рынке, в частности на наших муниципальных ярмарках и фермерских двориках. А их у нас 40. Для повышения узнаваемости бренда "Выбирай Сочинское" и продвижения наших товаров продолжим организовывать выставки-ярмарки в районах, в октябре, например, такую провели на Мацесте»,— написал господин Прошунин.

Мэр напомнил, что ранее обсуждал поддержку местных производителей с депутатами. Сейчас глава курорта встретился с самими фермерами.

В ходе встречи с депутатским корпусом 17 октября господин Прошунин отмечал, что в Сочи в 2024 году число самозанятых на курорте увеличилось почти на 40%, что стало рекордом. Также в городе появились порядка 2 тыс. новых субъектов малого и среднего предпринимательства.

Вячеслав Рыжков

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