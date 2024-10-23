В горах Сочи отопление включат 1 ноября

Отопление Краснополянском поселковом округе Сочи включат раньше, чем в основной части города – 1 ноября. В начале месяца тепло поступит также в дома жителей села Харциз Первый, поселков Вишневка, Горное Лоо, Атарбеково, сообщает пресс-служба МУП «Сочитеплоэнерго».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

«Необходимо время, чтобы выйти на нормативные параметры теплоносителя, отрегулировать системы подачи и приема тепла в соответствии с действующими правилами и нормами в течение пяти дней с момента начала запуска теплоносителя», – отметили на предприятии.

В прибрежной части Сочи отопление включат 13 ноября. При этом по заявкам уже начали подавать тепло в социальные объекты. Отопление уже есть в шести больницах в Адлерском районе.

Глава Сочи Андрей Прошунин ранее отметил, что социальные объекты и многоквартирные дома курорта полностью готовы к зиме. В случае необходимости, по словам мэра, котельные запустят раньше, чем 13 ноября. Власти будут следить среднесуточной температурой по нормативам и действовать исходя из ситуации.

Вячеслав Рыжков