Власти Сочи прокомментировали мор рыбы в реке Восточный Дагомыс

В МЦУ Сочи прокомментировали мор рыбы в реке Восточный Дагомыс, на который ранее обратили внимание экологи. Удалось выявить источник сброса (загрязнения), который привел к гибели рыбы в реке, говорится в ответе МЦУ в комментариях в одном из Telegram-каналов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Экологической службой предприятия "Водосток" совместно с представителями администрации Лазаревского внутригородского района, МУП Сочи "Водоканал", Природоохранной прокуратурой 21.10.2024 проведено комиссионное обследование поверхностного водного объекта — реки Восточный Дагомыс на предмет замора рыбы»,— сообщили в МЦУ.

На месте сброса загрязняющих веществ взяли пробы воды. Результаты комиссионного обследования направят в Природоохранную прокуратуру Сочи. Надзорный орган примет меры.

О море рыбы в реке сообщили официальном Telegram-канале сочинского отделения Российского географического общества (РГО) 21 октября. Подобный случай уже фиксировали в апреле текущего года. Предположительно, в тот раз причиной ЧП стал слив ГСМ в ливневый коллектор с территории ООО «Комплектмонтажсервис».

Вячеслав Рыжков