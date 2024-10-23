В Сочи число вакансий в сфере гостеприимства выросло на 19%

Количество вакансий в сфере гостеприимства Сочи в январе — середине октября 2024 года на рекрутинговой платформе hh.ru превысило 8,7 тыс. Это на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом «Ъ-Сочи» рассказала руководитель пресс-службы hh.ru Юг Екатерина Никифорова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Наиболее востребованы повара, пекари, кондитеры, далее идут официанты, бармены и бариста, затем уборщики и горничные, завершают топ-5 администраторы и менеджеры ресторанов»,— рассказывает эксперт.

По данным министерства труда и социального развития Краснодарского края, в центрах занятости населения Сочи число вакансий в сфере туризма (ВЭД 55 «Деятельность по предоставлению мест для временного проживания», 79 «Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма», 86.90.4 «Деятельность санаторно-курортных организаций») составило 1323 предложений. При этом число соискателей в данной отрасли (по последнему месту работы занятых в сфере туризма) – 61 человек.

«После пандемии рынок труда в Сочи существенно изменился. Туристическая сфера начала испытывать кадровый голод в части линейного обслуживающего персонала. В первую очередь это связано с существенным оттоком людей в родные регионы. Также сказываются последствия низкого уровня рождаемости в 90-х-2000-х годах. В то же время интерес к внутреннему туризму значительно вырос, появились новые участники отрасли, в итоге в регионе наблюдается рост конкуренции за персонал»,— комментирует директор по персоналу горного курорта «Роза Хутор» Елена Жаркова.

По словам эксперта, другая проблема рынка — недостаток высококвалифицированных рабочих, людей технических профессий. «Последние 30 лет они, к сожалению, были “не в моде”. Поэтому сейчас катастрофически не хватает таких специалистов как слесари, электромеханики в разных отраслях. Также прервалась и традиция передачи опыта и знаний опытными профессионалами молодым кадрам»,— отмечает Елена Жаркова.

Маргарита Синкевич