Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Сочи число вакансий в сфере гостеприимства выросло на 19%

Количество вакансий в сфере гостеприимства Сочи в январе — середине октября 2024 года на рекрутинговой платформе hh.ru превысило 8,7 тыс. Это на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом «Ъ-Сочи» рассказала руководитель пресс-службы hh.ru Юг Екатерина Никифорова.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Наиболее востребованы повара, пекари, кондитеры, далее идут официанты, бармены и бариста, затем уборщики и горничные, завершают топ-5 администраторы и менеджеры ресторанов»,— рассказывает эксперт.

По данным министерства труда и социального развития Краснодарского края, в центрах занятости населения Сочи число вакансий в сфере туризма (ВЭД 55 «Деятельность по предоставлению мест для временного проживания», 79 «Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма», 86.90.4 «Деятельность санаторно-курортных организаций») составило 1323 предложений. При этом число соискателей в данной отрасли (по последнему месту работы занятых в сфере туризма) – 61 человек.

«После пандемии рынок труда в Сочи существенно изменился. Туристическая сфера начала испытывать кадровый голод в части линейного обслуживающего персонала. В первую очередь это связано с существенным оттоком людей в родные регионы. Также сказываются последствия низкого уровня рождаемости в 90-х-2000-х годах. В то же время интерес к внутреннему туризму значительно вырос, появились новые участники отрасли, в итоге в регионе наблюдается рост конкуренции за персонал»,— комментирует директор по персоналу горного курорта «Роза Хутор» Елена Жаркова.

По словам эксперта, другая проблема рынка — недостаток высококвалифицированных рабочих, людей технических профессий. «Последние 30 лет они, к сожалению, были “не в моде”. Поэтому сейчас катастрофически не хватает таких специалистов как слесари, электромеханики в разных отраслях. Также прервалась и традиция передачи опыта и знаний опытными профессионалами молодым кадрам»,— отмечает Елена Жаркова.

Маргарита Синкевич

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...