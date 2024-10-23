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Владимир Путин пригласил главу МИД Египта на форум партнерства с Африкой в Сочи

Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси пригласил главу МИД Египта на первую министерскую конференцию Форума партнерства «Россия — Африка», которая состоится в Сочи в ноябре. Об этом сообщает «РИА Новости».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы ждем главу вашего министерства иностранных дел в Сочи 9–10 ноября на первой министерской конференции Форума партнерства "Россия — Африка". Надеемся, что с вашей стороны будут ему даны такие указания»,— обратился глава государства к собеседнику.

С аналогичным предложением Владимир Путин обратился к президенту ЮАР Сирилу Рамафоса. Он также пригласил главу МИДа дружественного государства посетить конференцию в Сочи.

Ранее «Ъ-Сочи» сообщал, что участие в предстоящей конференции подтвердил Маврикий. До этого стало известно, что форум может посетить глава МИД Руанды.

Первый российско-африканский форум на уровне министров иностранных дел пройдет в Сочи 9 и 10 ноября. Его, в частности, посетит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Вячеслав Рыжков

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